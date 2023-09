Diktatorens sønn (15) denger løs på anklaget koranbrenner: – Jeg er stolt av sønnen min

– Dette er det landet Putin har bygget, sier russisk opposisjonsleder.

Publisert: 27.09.2023 10:39

– Slike provokatører og forrædere er syke svulster som må etses bort, skriver diktatoren Ramzan Kadyrov på Telegram og legger ut en video.

Den viser hvordan hans sønn, Adam Kadyrov (15), angriper en mann som er arrestert. Mannen som han mishandler, er anklaget for koranbrenning.

Så konkluderer pappa og diktator Kadyrov:

– Jeg er stolt av sønnen min.

Videoen har satt fyr på russiske sosiale medier. Kritikere mener den viser Russlands sanne ansikt.

Men den er neppe publisert ved en tilfeldighet. Videoen belyser minst tre sider av Putins Russland:

1. Glorifisering av vold

På 90-tallet ble Tsjetsjenia nesten lagt i grus. Ved to brutale kriger klarte Russland, og Putin, å få kontroll på republikken. I 2007 ble Kadyrov satt til å styre republikken.

Siden den gang har han innført et svært brutalt styre, som glorifiserer vold, ifølge flere rapporter. Etter Russlands fullskala invasjon i februar 2022, har Kadyrov prøvd å fremstille sine soldater som effektive og hensynsløse krigere for Putin.

Republikken er overveiende muslimsk og har egne tolkninger av regler og religiøse normer. Videoen har skapt voldsomme reaksjoner i Russland.

Fakta Dette er saken En mann ble i mai 2023 arrestert i den russiske byen Volgograd. Ifølge etterforskningen skal han ha satt fyr på en koran foran moskeen i byen. For dette, og distribusjonen av vidoen, skal han ha blitt betalt 10.000 rubler (litt over 1000 norske kroner) fra ukrainsk etterretning. Dette hevder russiske etterforskere. Etter arrestasjonen ble han satt i varetekt i Tsjetsjenia. Ifølge etterforskningskomiteen ble saken overført til republikken etter «gjentatte henvendelser» fra tsjetsjenere som ønsker å bli ansett som ofre i denne saken. 16. august bekreftet Russlands ombud for menneskerettigheter at den arresterte hadde sendt inn en klage der han beskriver hvordan han ble banket opp av Kadyrovs sønn. Nå har Kadyrov selv publisert en video fra hendelsen. Kilde: Meduza Vis mer

Tatjana Moskalkova er Russlands ombud for menneskerettigheter. Til den uavhengige russiske avisen Meduza sier hun:

– Uansett hvilken forferdelig forbrytelse en person begår, må han svare for det i retten i henhold til loven.

Aleksej Navalnyj er Russland mest kjente opposisjonspolitiker. Nå sitter han i en russisk fangeleir, men laget rundt ham har gitt følgende uttalelse til Meduza om saken:

– Sønnen til lederen av en russisk region slår fanger mens kameraet går. Og alle (spesielt han selv og faren) er sikre på at han definitivt ikke blir straffet. Dette er det landet Putin har bygget.

2. Trenger han en etterfølger?

Videoen kommer i en periode der ryktene har svirret rundt Kadyrovs helse. For noen uker siden sa ukrainsk etterretning at han var i koma. Det har også vært spekulert om han har vært på sykehus i Moskva.

Det svarte han på med å legge ut en video av seg selv som spaserer i regnet. Han ser svært hoven ut, men smiler bredt og sier:

– Jeg oppfordrer sterkt alle som ikke kan skille sannhet fra løgn på internett om å gå en tur, få litt frisk luft og samle tankene.

Bildene etterlater liten tvil om at diktatoren har forandret seg i det siste. Det sammenfaller med at han stadig viser frem sine tre tenåringssønner. Blant annet har Kadyrov sagt at de skal få kamptrening i Ukraina, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Da hans eldste sønn, Akhmat, ble avbildet sammen med Putin i mars, satte det fyr i ryktene om han som en mulig etterfølger. Nå er det den 15 år gamle sønnen Adam som blir vist frem – på brutalt vis.

Bildet er en skjermdump fra Instagram-kontoen til Kadyrovs sønn Adam, hvor 15-åringen fremstilles som en kriger for Tsjetsjenia. Tidligere er sønnen også vist frem i kampsport-arrangementer. Vis mer

3. Koranbrenning kan splitte Vesten

Brenning av koranen har skapt problemer for både Danmark og Sverige. Svenskene har nå registrert at Russland aktivt forsøker å spre en falsk fortelling om at Sverige er et islamfiendtlig land. Det sier Mikael Östlund til Aftenposten. Han er kommunikasjonssjef i Myndigheten for psykologisk forsvar.

Med 2,1 millioner følgere på Telegram, har Kadyrov også et stort publikum i flere muslimske land. Dagen før han la ut voldsvideoen med sønnen, la Kadyrov ut en hyllest av Saudi-Arabia, samt bilder hvor han besøkte Mekka.

Eksperter mener at Putin håper å skape politisk splittelse og økonomisk nedgang i Europa.

Selv benytter Putin ofte anledningen til å snakke om det overlegne moralske Russland i kamp mot det dekadente Vesten.

fullskjerm neste Ramzan Kadyrov i september 2022. 1 av 2 Foto: Mikhail Metzel / AP / NTB

Det plukkes også opp i Tsjetsjenia.

– Godt gjort Adam! Vi er stolte!, skrev Akhmed Dudajev. Han er minister for innenrikspolitikk og kommunikasjon i republikken.

– Å brenne den hellige Koranen og krenke de religiøse følelsene til mer enn 30 millioner muslimer i Russland, og milliarder av muslimer rundt om i verden, er den mest blasfemiske forbrytelsen som må straffes forholdsmessig. Det er denne ideologiske komponenten som skiller oss fra det sataniske Vesten.