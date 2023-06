Stoltenberg: Vårt fokus i dag er hvordan vi kan bringe Ukraina nærmere Nato der det hører hjemme

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har møtt nær alle utenriksministrene i Nato i Oslo de siste dagene. Slik oppsummerer han møtet.

– Vårt fokus i dag er hvordan vi kan bringe Ukraina nærmere Nato der det hører hjemme, sa Stoltenberg innledningsvis.

Det sa Stoltenberg da han skulle oppsummere hva som har kommet ut av møtene med utenriksministerene fra Natos medlemsland i Oslo denne uken.

– Alle medlemslandene er enige om at Ukraina kommer til å bli medlem av Nato. Vi er alle enige om at det viktigste nå er å forsikre oss om at Ukraina overlever som selvstendig stat.

Han gikk imidlertid ikke inn på når Ukraina eventuelt kan tre inn i forsvarsalliansen. Det er ett av de vanskelige spørsmålene der det er uenighet mellom medlemslandene.

Stoltenberg: Lovet at Ukraina skal overleve

Stoltenberg la likevel ikke skjul på at målet er å få Ukraina til å vinne krigen. Generalsekretæren snakket også om Natos fokus på å hjelpe Ukraina med våpen og nødvendig utstyr.

Samtidig skal Ukraina få hjelp til opplæring av piloter, slik at de kan bruke F16-fly i krigen.

Han lovte også at Ukraina skal overleve som suveren stat.

– Nato gir allerede støtte av et omfang som aldri har vært gjort. Jeg er trygg på at ukrainske soldater har det de trenger for å frigjøre mer av de okkuperte områdene. Men vi må gjøre mer. Vi jobber med en flerårig støttepakke med robust finansiering, la Stoltenberg til,

– Vi har også tatt opp Ukrainas ønske om medlemskap. Alle Natos medlemsland er enige om at døren til medlemskap står åpen, at det er opp til de allierte og Ukraina å ta avgjørelser om medlemskap. Russland har ikke vetorett!

Skal snart til Tyrkia

Stoltenberg vil heller ikke legge skjul på at hjelpen til Ukraina er blitt mer omfattende mens krigen har pågått. Mens landet i starten fikk lette våpen, har de den siste tiden fått tyngre og mer slagkraftige våpen. Blant annet stridsvogner.

Samtidig jobber Stoltenberg med å få inn Sverige i Nato.

– Jeg jobber også hardt for at Sveriges inntreden i Nato kan gjennomføres raskest mulig. Jeg har snakket med Erdogan tidligere denne uken og kommer til å dra til Tyrkia om kort tid.

På spørsmål fra en tyrkisk journalist om når Stoltenberg skal til Tyrkia, svarte han at endelig dato ikke er fastsatt, men Nato og tyrkiske myndigheter jobber med det praktiske for å gjennomføre besøket.

Uenigheter innad i Nato

Ukrainas forhold til Nato er et spørsmål det knytter seg mer uenighet rundt. Nato-landene samarbeider tett med Ukraina og gir landet både våpen, militært utstyr og annen hjelp.

Men Nato-ekspert Karsten Friis innrømmer at det er uenigheter i alliansen:

– Det er uenighet om hvor mye man skal love Ukraina når det gjelder prosessen frem mot medlemskap. Lover man for lite gir man etter for presset fra Russlands president Vladimir Putin. Da vinner Putin, sier Friis til Aftenposten.

Men han påpeker at Nato ikke ønsker å love noe som de ikke klarer å leve opp til, eller som drar alliansen inn i krigen. Friis påpeker at både USA og Tyskland er mer opptatt av den konkrete militære hjelpen Nato-landene kan gi til Ukraina.

Han venter at Nato-landene vil bli enige om et kompromiss:

– Jeg tror man vil lande på noen konkrete leveranser, uten at det er en konkret tidsplan knyttet til det.

Utenriksministermøte er en forberedelse til toppmøtet i Vilnius i Litauen. Det er om halvannen måned.