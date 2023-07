Verden Hvalfangst Filmkrav stoppet omstridt islandsk hvalfangst

Videoene fra islandske båter avdekket at mange av hvalene kjempet for livet i lang tid etter at de ble skutt. Norge vil ikke innføre tilsvarende kontroll.

02.07.2023 22:31

Det er sent på kveld. I lyset fra flomlykten bryter den enorme ryggen igjen overflaten. Harpunlinen strammer seg. En sky av blodig vann sprøytes ut av pustehullet. En ny harpungranat skyts ut og treffer den i siden. Den fjerde.

Over to timer etter at den ble skutt første gang, er dødskampen over. Finnhvalen ligger blodig og stille i overflaten.

Hvalens kamp er ikke et enkeltstående skrekkeksempel.

Etter store protester mot den kontroversielle fangsten innførte islandske myndigheter i fjor krav om at alle skuddsituasjoner måtte filmes av en uavhengig inspektør.

Lang dødskamp

Nå er videoene av de 184 hvalene som ble fanget i fjor analysert. Rapporten fikk den islandske fiskeriministeren til å stoppe årets fangstsesong før den rakk å begynne.

Det var disse faktaene som fikk ministeren til å dra i nødbremsen:

Bare seks av ti hvaler døde momentant Fire av ti levde en god stund etter å ha blitt truffet av det første skuddet. Disse kjempet i snitt i 17 minutter for livet etter å ha blitt truffet 24 prosent av hvalene ble skutt to ganger eller fler før de døde To døde ikke før de var skutt fire ganger. En av disse, er hvalen som kjempet i to timer.

I videoen under kan du se hvordan hvalen skadet, med to harpuner i kroppen, fortsatt dykker for å komme seg løs. Her har det gått rundt en time fra den ble skutt første gang:

Hvalen kjemper for å komme unna Skadet og med to harpungranater i kroppen forsøker hvalen å dykke for å komme seg unna over en time etter at den først ble skutt. Kilde: MAST

Konklusjonen fra det Islandske mattilsynet var klar:

Metodene som brukes i jakten på disse store hvalene er ikke i tråd med dyrevelferdsloven. Jakten er foreløpig stoppet til slutten av august.

Men det kan bety kroken på døren for islandsk hvalfangst. Tidligere i år meldte landets siste hvalfangstselskap Hvalur at det trolig blir deres siste sesong. Det er rett og slett for lite penger å tjene på fisket.

Jakter mindre hvalart

I så fall blir Norge ett av få land igjen i verden som fortsatt driver kommersiell hvalfangst. Norge driver ikke lenger fangst på finnhval. Men vi skyter vågehval, en art som er betraktelig mindre enn finnhvalen. Mens finnhvalen kan bli 45–75 tonn, er vågehvalen på 6–9 tonn.

I fjor ble det fanget 581 vågehval. Årets kvote er på 1000 dyr.

Dør de raskere enn sine islandske storebrødre- og søstre?

Dette er det vi vet: Både vågehval og finnhval avlives ved hjelp av granatharpun. Undersøkelser fra 2011–2012 viser at 82 prosent av vågehvalene dør momentant. 18 prosent gjør det ikke. Median levetid for disse var seks minutter.

Her viser videoen hvordan hvalen dykker og forsvinner ned i dypet etter å ha blitt skutt første gang. Først to timer og tre skudd senere døde den:

Her blir hvalen skutt for første gang Granatharpunen skal sørge for at den dør momentant. Men i stedet dykker hvalen og forsøker å komme seg fri. Kilde: MAST

Krever videokontroll også i Norge

Men Norge har ingen tilsvarende krav som Island til å dokumentere hvordan hvert enkelt dyr ble fanget. Kravet om inspektør om bord i hvalskutene ble droppet i 2005.

Nå mener dyrevelferdsorganisasjonen NOAH det er på tide å gjeninnføre kravet.

– I den norske hvalfangsten har man i dag så godt som ingen oversikt over hva som skjer med dyrene i praktisk fangst, sier leder Siri Marthinsen.

Hun oppfordrer norske myndigheter om å innføre filming av hver skuddsituasjon i hvalfangsten. Dokumentasjonen bør gjøres offentlig, slik man har gjort på Island, sier hun.

Stikkprøver kan ikke avsløre dødstidspunkt

Det er ifølge avdelingsleder Petter Meier i Nærings- og fiskeridepartementet uaktuelt.

I en e-post viser han til at finnhvalen er langt større enn vågehvalen og at fangsten av de to artene ikke er sammenlignbar.

Han skriver at det stilles strenge krav til norsk hvalfangst. Det kreves blant annet egen lisens, og skytterne må avlegge skytterprøve hvert år.

Meier skriver også at hvalfangstfartøy kan pålegges å ha inspektør om bord og at de kan bli utsatt for stikkprøvekontroller. Men ifølge Fiskeridirektoratet har ingen fartøy blitt pålagt inspektør de siste fem årene. Og kontrollene er ikke egnet til å avdekke hvor lang tid avlivingen tok.

På spørsmål om funnene på Island gir noen grunn til bekymring og om regjeringen vil foreta seg noe for å forsikre seg om at norsk hvalfangst foregår i tråd med dyrevelferdsloven, svarer Meier:

– Vi har ingen indikasjoner på at gjennomføring av norsk hvalfangst bryter med de etiske standarder som gjelder for norsk dyrevelferd.

Norsk hvalekspert: Uvitenskapelig

Egil Ole Øen er tidligere forsker på Norges veterinærhøgskole. Han har doktorgrad i hvalfangst og har utviklet harpungranaten som brukes i fangsten både i Norge og på Island.

Han ble spurt til råds i forbindelse med undersøkelsene av fjorårets fangst på Island, men er uenig i konklusjonen. Han mener funnene ikke burde gi grunnlag for å stoppe fangsten.

– Dødstidspunktene ble ikke konstatert på en faglig og vitenskapelig måte, bare ved hjelp av filming. Man må gjøre obduksjon av dyrene for å finne nøyaktig dødstidspunkt, ellers blir avlivningstiden overestimert, sier han.

Han forklarer at dyrene jaktes fra avstand, og at de ofte dykker eller synker etter at de blir skutt. Derfor tar det ofte litt tid før man ser dem igjen. For å beregne nøyaktig dødstidspunkt må man derfor vurdere skader på organene, eller helst undersøke hjernen, forklarer han.

– Urettferdig

Han sier de norske undersøkelsene er gjort på denne måten og dermed mer til å stole på. En tidligere undersøkelse på Island fra 2014 gjort på samme måte viste at 84 prosent døde momentant.

– Det er ganske høyt. Selvfølgelig ville man gjerne sett at 100 prosent døde momentant, men det skjer aldri i jakt, og heller ikke ved slakting, sier han.

Han erkjenner imidlertid at fangsten på Island i fjor var spesiell og at særlig den ene fangstbåten hadde problemer.

– Jeg mener det var urettferdig å bruke noen ukers fangst i en sesong til å konkludere med at finnhval ikke kan drepes på en human måte, sier han.