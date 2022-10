EU vurderer ulike pristak på gass. Dette kan det bety for norsk gasseksport.

Forrige uke møttes statsminister Jonas Gahr Støre og EU-kommisjonens leder Ursula Von der Leyen i Praha. Der kom de med en felles uttalelse hvor de uttrykker dyp bekymring over de høye energiprisene.

BRUSSEL (Aftenposten): EU-landene har så langt vært svært uenige om hvordan de skal presse ned gassprisene. En løsning kan komme neste uke.

Nå nettopp

Europa står midt i en gasskrig mot Russland. Som følge av den, er gass- og strømprisene skyhøye. EU-landene er enige om at gassprisene må ned. Men hittil har de ikke klart å enes om hvordan det skal skje.

Det er ventet at de kan bli enige under neste ukes toppmøte. Enkelte land ønsker et felles EU-fond for subsidier. Flere land krever imidlertid et pristak på gass. Norge har gjentatte ganger advart mot dette.

Hvorfor er Norge imot, når et pristak kan gi lavere strømpriser til norske hus og hytter? Og hva skjer med norsk gasseksport og -inntekter dersom EU innfører et pristak?