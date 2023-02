Om én ukes tid kan vi få svar om de ukjente objektene USA har skutt ned. Dette vet vi så langt.

– Det er litt for mye som er ukjent, til å konkludere at det er Kina som står bak. Men det er jo en mulighet, sier hovedlærer i etterretning Tom Røseth.

– Canadiske styrker skal nå hente og analysere vrakdelene, sa Canadas statsminister Justin Trudeau lørdag.

12.02.2023 12:53 Oppdatert 12.02.2023 13:10

Tre ganger på en drøy uke har amerikanske F-22 Raptor-jagerfly blitt sendt ut for å skyte ned objekter som har vært i eller i nærheten av amerikansk luftrom.

Én gang var det en kinesisk spionballong, mener USA. Det er hardnakket avvist av kineserne, som hevder det var snakk om en værballong de brukte for meteorologiske målinger. Men to ganger, fredag og lørdag, har ikke amerikanerne sagt hva det var de faktisk «tok ut» med luft-til-luft missilene sine.

– Det blir jo litt som de dronene som har vært observert rundt norske flyplasser, sier Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

– Der har det vært helt utrolig vanskelig å vite om det er private eller statlige aktører som står bak, sier han til Aftenposten.

Men noen ting vet vi så langt.

Sylinderformede objekter

Torsdag ble det første ukjente objektet observert nær Alaska. Fredag ble det skutt ned. Så, senere samme dag, ble et annet uidentifisert flyvende objekt observert av amerikanernes og canadiernes felles forsvarskommando Norad, skriver CNN.

Det ble skutt ned lørdag over den canadiske delstaten Yukon, på ordre fra USAs president Joe Biden og Canadas statsminister Justin Trudeau. Det skal ha lignet på den kinesiske ballongen, men vært betydelig mindre, ifølge Canadas forsvarsminister Anita Anand. Men hun gikk ikke så langt som å kalle det en ballong, melder Reuters.

– Jeg snakket med president Biden i ettermiddag. Canadiske styrker skal nå hente og analysere vrakdelene etter objektet. Takk til Norad som holder vakt over Nord-Amerika, tvitret Trudeau lørdag.

De to objektene hadde flere fellestrekk:

De var i rundt 40.000 fots høyde og ble regnet for å være en fare for sivil luftfart.

Begge var langt mindre enn den kinesiske ballongen, som var 61 meter høy. Objektet som ble skutt ned fredag, skal ha vært på størrelse med «en liten bil», ifølge USAs forsvarsdepartement

Jagerfly som ble sendt opp for å titte på dem, konstaterte at det ikke var mennesker i dem.

De ble skutt ned av amerikanske F-22 Raptor-jagerfly med luft-til-luft missiler av typen AIM-9X.

Canadiske og amerikanske myndigheter håper vrakdelene vil avsløre hva objektene var. Ifølge CNN er det ingen kjent kobling til kinesisk etterretning.

De ble beskrevet som «sylindriske». Objektet over Alaska var i tillegg «sølvaktig», sa en representant for amerikanske myndigheter til ABC

Amerikanske F-22 Raptor-jagerfly er blitt brukt til å ta ut den kinesiske ballongen og de to uidentifiserte objektene. Her var et Raptor-fly på Elmendorf-Richardson-basen i Alaska i 2019.

Lørdag ble luftrommet over den amerikanske delstaten Montana også delvis stengt i en kort periode. Jagerfly ble sendt opp for å undersøke, men det viste seg at årsaken var et problem med en radar.

Basert på dette. Kan man gjette mer om hva objektene var og skulle brukes til?

Kan ha blitt sendt ut sammen

Tom Røseth ved Forsvarets høgskole har noen hypoteser. Og han avviser ikke at objektene kan ha vært del av det samme programmet som den kinesiske ballongen, som USA mener er del av et stort kinesisk ballongbasert etterretningsprogram, ifølge Washington Post.

– Objektene befant seg i samme vindbane. Så det er nærliggende å tro at de er del av samme prosjekt, sier han.

De to ukjente objektene og ballongen kan ha blitt sendt ut samtidig og fra samme sted i Kina. Deretter kan de ha tatt seg til Sør-Carolina i USA, der ballongen ble skutt ned. De to mindre ukjente objektene kan så ha fortsatt ferden videre nordover. De kan ha brukt én uke på reisen nord til Alaska og Canada.

Dykkere fra USAs marine var 7. februar igang med å samle inn vrakdeler fra den kinesiske ballongen som ble skutt ned utenfor kysten av South-Carolina.

Men Røseth avviser ikke at de to objektene kan ha vært noe helt annet. Kanskje værballonger, eller droner. Man vet jo heller ikke om det er stater eller private aktører som har sendt dem ut.

– Det er litt for mye som er ukjent, til å konkludere at det er Kina som står bak. Men det er jo en mulighet gitt at Kina har hatt ballongdrevne-operasjoner over tid uten at det er kommet reaksjoner, sier Røseth.

Det vil ikke ta lang til å løse mysteriet, mener han. Svarene kan komme om én ukes tid, etter at USA har fått undersøkt vrakdelene og funnet ut hvilken teknologi objektene har vært utstyrt med.

– Man kan finne ut hensikten ved å se på hvilke kapasiteter eller sensorer den er utstyrt med, om det er for meteorologiske formål eller etterretning, sier Røseth.