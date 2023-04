Franske pensjonisters skjebne er avgjort. Grunnlovsdomstolen godkjenner Macrons pensjonsreform.

Dermed må franskmennene stå i jobb i 43 år for full uttelling. Pensjonsalderen økes også fra 62 til 64 år.

En demonstrant blir pågrepet av politiet under torsdagens protester mot pensjonsreform i Paris.

14.04.2023 17:34 Oppdatert 14.04.2023 18:50

Etter nær to uker med tidvis voldelige demonstrasjoner har den franske forfatningsdomstolen avgjort at Macrons pensjonsreform ikke strider mot grunnloven. Dermed kan reformen signeres av president Emmanuel Macron innen 48 timer, melder fjernsynsstasjonen BFM.

Arbeidsminister Olivier Dussopt sier at reformen skal implementeres fra 1. september.

Dette innebærer at pensjonsalderen heves fra 62 til 64 år. Opptjeningsperioden for full pensjon økes til 43 år.

Noen deler av reformen har imidlertid juridiske mangler, ifølge grunnlovsdomstolen. De avviser imidlertid venstresidens krav om at det holdes folkeavstemning over reformen.

I en meningsmåling i mars sa 71 prosent at de støtter folkeavstemning. 67 prosent sa at de ville ha stemt nei til reformen i en slik avstemning.

I Paris satte svartkledde grupper fyr på søppelspann og kastet gjenstander mot politiet i demonstrasjon mot pensjonsreformen.

Fakta Pensjonsreformen kort fortalt Regjeringen vil heve pensjonsalderen fra 62 til 64 år.

For full pensjonsopptjening må arbeidstager står i jobb i til sammen 43 år. Dette er en økning på ett år fra dagens ordning.

En gjennomsnittlig månedlig pensjonsutbetaling i Frankrike er 1400 € etter skatt.

Demonstrasjonene startet etter at Macron-regjeringen benyttet seg av en grunnlovsbestemmelse som lar dem innføre lovendringen uten å legge forslaget frem til avstemning i nasjonalforsamlingen.

En broket opposisjon bestående av den franske venstresiden og ytre høyre støtter fagforeningene i kritikken mot reformen.

Avgjørelsen fra forfatningsdomstolen ventes klokken 18 fredag kveld. Kilde: Le Monde Diplomatique, Forbes

Vil fortsette å demonstrere

Regjeringen har sagt at de håper de voldsomme protestene vil opphøre etter domstolens avgjørelse fredag. Dette er lite trolig.

Ytre venstre-leder Jean-Luc Mélenchon lover å fortsette motstanden mot reformen.

– Kampen fortsetter og må samle styrke, skrev han på Twitter etter grunnlovsdomstolens kunngjøring.

Heller ikke ytre høyre-leder Marine Le Pen gir opp. Hun uttaler at reformens skjebne «ikke er forseglet», til tross for grunnlovsdomstolens konklusjon.

Fransk opposisjon har levert inn en ny anmodning om folkeavstemning, noe grunnlovsdomstolen skal vurdere i begynnelsen av mai.

Opposisjonen og fagforeningene har varslet allerede i forkant av domstolsbehandlingen at demonstrasjonene ville fortsette om ikke lovforslaget skrotes.

– Macron må trekke lovforslaget. Hvis ikke, kommer han ikke til å klare å styre landet. Sa den ferske lederen i fagforeningen CGT Philippe Martinez torsdag. Han har ledet an i protestene.

Misnøyen gjelder ikke bare innholdet i reformen, men også at presidenten brukte et smutthull i lovverket til å presse reformen gjennom uten en avstemning i nasjonalforsamlingen.

En skadet politimann får førstehjelp etter sammenstøt med demonstranter i Paris torsdag.

Gikk løs på sentralbanken og stormet motehus

Torsdag gikk demonstrantene løs på sentralbankens hovedkvarter og stormet motehuset LVMH.

Flere steder kom det til sammenstøt mellom demonstranter og opprørspoliti. Tåregassen hang tungt over flere gater i den franske hovedstaden.

Det ble meldt om flere titall skadede politifolk og demonstranter. Et ukjent antall personer ble pågrepet under uroen.

– Dersom president Emmanuel Macron ønsker å finne penger til å finansiere pensjoner, så kan han hente dem her. Det uttalte fagforeningslederen Fabien Villedieu utenfor LVMHs hovedkvarter.

LVMH står blant annet bak luksusmerker som Louis Vuitton, Moët & Chandon, Dior, Sephora, Tag Heuer, Bvlgari og Hennessy.

På skiltet til sentralbankens hovedkvarter skrev demonstranter «Skattlegg de rike». Utenfor den franske grunnlovsdomstolen ble det dumpet store mengder søppel.

LVMH-toppsjef Bernard Arnault er for øvrig verdens rikeste mann.

Demonstrasjonene har vedvart i nesten to uker i flere franske byer. Fredag blir det avgjort om Macrons pensjonsreform er i strid med grunnloven. Her ved Place de la Bastille i Paris.

Politiet har stengt området rundt grunnlovsdomstolen frem til lørdag, i et forsøk på å hindre nye sammenstøt når dommerne møtes.

President Emmanuel Macron sa onsdag at han vil samle fagforeningene til et møte om veien videre etter at avgjørelsen i grunnlovsdomstolen er falt.

En demonstrant kaster en flaske i tåregasshavet i den franske hovedstaden. Fagforeningene varslet at protestene vil fortsette som følge av domstolens kjennelse.

Streiket i 12 dager

Franske fagforeningsledere oppfordret torsdag organiserte arbeidere til å gå ut i en ny, landsdekkende streik i protest mot reformen. Dette var den tolvte dagen med riksdekkende arbeidsnedleggelser.

Spesielt arbeidere i kollektivtransport, renovasjon, oljerafinnerier og lærere tas ut i streik.

Omfanget av demonstrasjonene er imidlertid ikke like stort som tidligere. Da samlet flere millioner mennesker seg i gatene i protest mot reformen, som nå ser ut til å bli gjennomført.

Protestene mot den franske regjeringens pensjonsreform fortsatte torsdag i Paris og andre franske byer.

– Ikke optimist

– Jeg er ikke optimistisk til beslutningen fra grunnlovsdomstolen, men hva vil du jeg skal gjøre? Brenne biler? Vi kan bare be franskmenn om å stemme på Nasjonal samling, sa opposisjonspolitiker Marine Le Pen til den franske nyhetskanalen BFM TV.

Le Pen og hennes ytre høyre-parti Nasjonal samling har vært motstandere av pensjonsreformen. Partiet fremmet ett av to mistillitsforslag mot regjeringen i mars. Statsminister Élisabeth Borne overlevde begge to.