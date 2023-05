Var det denne ukrainske «kamikaze-dronen» som eksploderte over Kreml?

Russerne hevder to ukrainske droner forsøkte å bombe Kreml. Dersom dette stemmer, så er hovedmistenkte denne ukrainske dronen: UJ-22 Airborne.

UJ-22 Airborne-dronen avbildet på en flyplass i Kyiv-området 2. august i fjor.

04.05.2023 21:14

Spekulasjonene går vilt etter at Kreml, den russiske presidentens kontorkompleks i Moskva, natt til onsdag angivelig ble angrepet med to ukrainske droner.

Russerne hevder Ukraina står bak, noe den ukrainske presidenten har benektet. De påstår dette er noe russerne har iscenesatt for å rettferdiggjøre nye angrep på Ukraina.

Noen eksperter mener et slikt fingert angrep er usannsynlig. Angrepet avslører nemlig pinlige hull i det russiske luftforsvaret og forsvaret av Kreml.

Etter 14 måneder med bombing av Ukraina mangler ikke ukrainerne motivasjon for å slå tilbake. Og de har midlene.

Påstått ukrainsk angrep mot Kreml natt til onsdag Videoen skal vise et påstått ukrainsk angrep mot Kreml i Moskva. Videoen er ikke verifisert av Aftenposten, og angrepet er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Det kanskje mest sannsynlige angrepsvåpenet er dronen UJ-22 Airborne.

Dronen ble presentert for offentligheten for første gang i juni 2021. Det ser ut som en liten versjon av et vanlig propellfly. Men er altså ubemannet.

Det har en rekkevidde på 800 kilometer, ifølge produsenten Ukrjet. Moskva ligger 450 kilometer fra Ukraina, og er altså godt innenfor rekkevidde.

Flyet kan bære med seg små bomber. Eller det kan pakkes med opptil 20 kilo med sprengstoff.

Det kan fjernstyres i opptil 100 kilometer. En rute kan også forhåndsinnstilles slik at flyet styrer seg selv frem mot målet.

Dronen har kapasitet til å treffe mål selv når det møter systemer som forstyrrer GPS-signaler. Et slikt system finnes ved Kreml.

To ganger de siste to månedene skal UJ-22 Airborne ha nådd svært langt inn i Russland. Den siste gangen landet dronen mindre enn 15 kilometer nordøst for Kreml.

UJ-22 Airborn-dronen ble vist frem under en våpenmesse i Kyiv i juni 2021. Da ble det vist at den kunne bære med seg sprenglegemer.

Dette er de to hendelsene:

28. februar kræsjet en UJ-22 Airborn ved landsbyen Gubastovo 110 kilometer sørøst for Moskva, skriver The Guardian. Dronen traff noen trær og gikk i bakken 10 meter fra gjerdet rundt et av gassgiganten Gazproms anlegg, opplyste en talsperson for selskapet til russiske medier. Dronen ble omtalt som en kamikaze-drone.

Dronen ble filmet i snøen like ved et Gazprom-anlegg den 28. februar.

23. april kræsjlandet en UJ-22 Airborn i et skogområde i Bogorodskij-distriktet cirka 30 kilometer øst for Moskva, skriver Novaya Gazeta. Flyet hadde med seg 17 kilo sprengstoff, meldte russiske medier.

Dette skal være en UJ-22 Airborn som kræsjlandet utenfor Moskva den 23. april.

Disse to angrepene, og særlig det siste, viser at UJ-22 Airborne både er sendt langt inn i Russland og at det kan nå mål i den russiske hovedstaden.

Ukraina har utviklet langtrekkende droner, skriver Russland-eksperten Mark Galeotti i The Spectator. Nå kan de altså ha klart å treffe den russiske regjeringens maktsentrum, i en av verdens best beskyttede byer.

– Det krever dristighet, flaks og dyktighet, mener Galeotti. Han har skrevet flere bøker om Russland. Den siste handler om Vladimir Putins mange kriger.

GPS-jammerne ved Kreml er et mareritt for bilister som forsøker å finne veien i sentrum av Moskva, skriver Galeotti. Torsdag meldte bildelingstjenesten Citydrive om at GPS-jammingen har økt i omfang i byen etter nyheten om droneangrepene, ifølge nettstedet Fontanka.

Men UJ-22 Airborn skal altså ha et system som gjør at den likevel kan treffe målet sitt.