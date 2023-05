Over 200 døde er funnet på eiendommen til kenyansk pastor

Kenyansk politi finner stadig flere lik på eiendommen til en selvutnevnt pastor som er siktet for terrorisme. Dødstallet har nå passert 200.

Levningene av stadig flere ofre blir funnet på eiendommen til den selvutnevnte pastoren Paul Nthenge Mackenzie i Kenya. Bildet er tatt torsdag 11. mai.

13.05.2023 19:47

Utgravingene i Shakahola-skogen sørøst i Kenya startet 21. april, en uke etter at pastoren ble pågrepet.

Fredag ble levningene av 29 mennesker funnet, og lørdag forteller talsperson Rhoda Onyancha i de regionale myndighetene at ytterligere 22 lik er gravd frem. Det betyr at politiet til sammen har funnet 201 døde på den store eiendommen til Paul Nthenge Mackenzie.

Politiet mener de fleste av dem som er funnet døde, var medlemmer av Mackenzies sekt. Pastoren skal ha oppfordret sine disipler til å sulte seg til døde for «å møte Jesus». Til sammen er 26 personer pågrepet i saken, opplyser Onyancha.

Mange barn

Blant de pågrepne er personer som skal ha hatt ansvar for å sikre at ingen spiste eller forlot skogen i live.

Mange av ofrene er barn, og ifølge rettsmedisinere bærer de fleste preg av å ha sultet i hjel. Noen av barna ser også ut til å ha blitt slått og kvalt til døde.

Pastoren skal ikke ha tatt stilling til anklagene mot ham, men advokaten hans sier han samarbeider med politiet.

Etterforskerne tar nå en to dager lang pause i utgravingene, som skal gjenopptas tirsdag, opplyser Onyancha.

Den selvutnevnte pastoren Paul Nthenge Mackenzie (t.v.) skal ha oppfordret sine følgere til å sulte seg til døde for slik å møte Jesus. Hittil er det funnet levninger av 201 mennesker på eiendommen hans, mange av dem barn som bærer preg av mishandling. Her sitter han bak gitter i en rettssal i Mombasa.

Overga seg

50 år gamle Nthenge Mackenzie var tidligere taxisjåfør. I 2003 grunnla han den kristne sekten Good News International Church i Shakahola-skogen, som ligger utenfor kystbyen Malindi sør i Kenya.

I mars overga han seg til politiet etter meldinger om at to barn av sektmedlemmer hadde sultet i hjel. Han ble siden løslatt mot kausjon. 14. april ble han pågrepet igjen, da politiet fant fire andre disipler av ham døde.

Nthenge Mackenzie har samarbeidet tett med den velkjente og velstående tele-evangelisten Ezekiel Odero, som leder en annen menighet. Også han ble varetektsfengslet i april. Han er siden løslatt mot kausjon.

Mulig organhøsting

Ifølge rettsdokumenter har flere av ofrene som er funnet døde, manglet organer, og politiet mistenker at de kan ha blitt utsatt for organhøsting. Kenyas innenriksminister Kithure Kindiki understreker at dette foreløpig bare er en teori.

Saken har rettet et søkelys på Kenyas over 4.000 registrerte kirkesamfunn, og mange spør seg om hvordan Nthenge Mackenzie så lenge kunne spre sitt budskap uten at myndighetene grep inn.

President William Ruto har opprettet en granskingskommisjon som skal undersøke omstendighetene rundt Good News International Church, og han har også satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan myndighetene bør regulere religiøs virksomhet i landet.