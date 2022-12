Hevder kryptokongen bygget et korthus verdsatt til 320 milliarder kroner

Sam Bankman-Fried vil bli siktet av amerikanske myndigheter for bedrageri, melder amerikanske medier.

Grunnleggeren av kryptobørsen FTX, Sam Bankman-Fried, er pågrepet på Bahamas. Amerikanske myndigheter mener han har bedratt sine investorer.

Tor Arne Andreassen Journalist

Nå nettopp

Tidligere ble han sammenlignet med de største gigantene i det amerikanske bankvesenets historie. Nå går tankene i retning av de største pyramidespill-skandalene.

I løpet av bare tre år ble Sam Bankman-Fried en av kryptovalutaens største stjerner. Selskapet han grunnla og eide, kryptobørsen FTX, ble raskt verdens nest største kryptobørs målt etter handelsvolum.

Det ble verdsatt til 320 milliarder kroner, hvilket er dobbelt så mye som Norsk Hydro, et av Norges mest verdifulle selskaper.

Alle skulle tjene seg rike på å investere i kryptovaluta. 30-åringen som trives best i shorts og T-skjorte, vasset i penger. Sønnen til to jusprofessorer ble en politisk spiller. Under mellomvalget i år var han den som ga nest mest penger til Det demokratiske partiet.

Noen av USAs mest kjente mennesker, som NFL-legenden Tom Brady og TV-komikeren Larry David, ble hyret inn for å snakke varmt om kryptobørsen hans.

Idrettshallen til basketlaget Miami Heat ble FTX Arena. En sponsoravtale som skal ha vært verdt 1,35 milliarder kroner.

Sam Bankman-Fried ble veldig stor, veldig fort.

Så, i begynnelsen av november, brast boblen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn