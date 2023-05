Russland hevder at Ukraina har forsøkt et droneattentat mot Putin

To droner skal ha blitt brukt i et forsøk på å angripe Kreml, melder russiske myndigheter. Nå ventes mange et svar fra Putin.

03.05.2023 14:14 Oppdatert 03.05.2023 15:37

Videoen over viser et påstått ukrainsk angrep mot Kreml i Moskva. Videoen er ikke verifisert av Aftenposten, og angrepet er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Russiske myndigheter melder at russisk forsvar har uskadeliggjort de to dronene. Angrepet skal ha skjedd i løpet av natt til onsdag.

«Vi anser disse handlingene som et planlagt terrorangrep og et attentat mot president Putin», skriver Russlands presidentkontor i en pressemelding.

De legger til at vrakdeler ble spredt over området. Ingen skal ha blitt skadet i angrepet.

Russland «påberoper seg retten til å komme med gjengjeldelser når det ansees som passende», skriver de videre.

Russiske medier skriver at Vladimir Putin er uskadet. Den russiske presidenten skal ha oppholdt seg i residensen sin i Novo-Ogarjovo, utenfor Russlands hovedstad Moskva.

Talsperson for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, Serhij Nikiforov, avviser at Ukraina hadde noe som helst å gjøre med angrepet. Det skriver BBC på Telegram.

Han påpekte at Zelenskyj flere ganger har sagt at Ukraina bare kjemper på sitt eget territorium.

Uverifisert video viser eksplosjon ved Kreml

Uverifiserte videoer på sosiale medier viser et objekt som rammer en kuppel på Kreml, samt røyk som stiger opp mot nattehimmelen i bakgrunnen.

Én av videoene ble postet tidlig natt til onsdag i en gruppe for nabolaget som vender mot Kreml, på den andre siden av elven Moskva, melder Reuters. Videoen ble fanget opp av russiske medier.

Et stillbilde fra videoen viser en eksplosjon.

Situasjonen er «oppsiktsvekkende». Det sier hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole Tom Røseth til Aftenposten.

Men hva har egentlig skjedd? Det er det foreløpig for tidlig å vite sikkert, mener Røseth. Men han peker på fire muligheter:

Dette kan være et ukrainsk angrep mot Russlands kommando- og kontrollmyndighet. Det kan være en symbolsk beskjed, altså strategisk kommunikasjon, om at man heller ikke i Moskva er trygg for konsekvensene av krigen. Det kan være et reelt attentatforsøk mot Russlands president Vladimir Putin. Det kan være en falsk operasjon gjennomført av russerne selv.

– Foreløpig er det lite informasjon tilgjengelig, påpeker Røseth.

Men Ukraina har til dels kapasitet til å gjennomføre et droneangrep mot Moskva, mener han. Han påpeker at en ukrainsk drone tidligere har styrtet utenfor Russlands hovedstad.

I tillegg kan det ha vært ha vært mindre droner som ble styrt fra Moskva. De som står bak, kan da være russiske aktører som er motstandere av Ukraina-krigen, mener Røseth.

Venter et svar fra Putin

Så hva vil skje nå? Uansett om dette er et reelt angrep eller noe som er orkestrert, så vil Russlands president Vladimir Putin komme med et svar. Røseth tror at dette potensielt kan bli missilangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv.

– De har ikke kapabiliteter til så mye annet, tror Røseth.

Putin har tidligere lovet Frankrikes president Emmanuel Macron å ikke direkte angripe Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Et reelt eller påstått angrep mot Kreml kan imidlertid bli en mulighet for å omgå dette løftet.

– Dette kan legitimere nye angrep mot presidenten, sier Røseth.

Også Tatiana Stanovaya, grunnlegger av tankesmia R. Politik, mener også at Putin vil bruke angrepet for å forsvare flere angrep mot Ukraina.

– Hovedpublikumet for denne meldingen er det russiske folket. Den russiske regjeringens propagandaapparat vil aktivt bruke angrepet til å vise hvordan Russland tvinges til å forsvare seg og fortsette med militære aksjoner, sier Stanovaya til Aftenposten.

Hun mener at russiske myndigheter vil trekke frem at angrepet skjer like før Seiersdagen 9. mai. Dette er dagen Russland markerer at Tyskland kapitulerte under andre verdenskrig.

Den røde plass utenfor Kreml 28. april. Sperringene var allerede på plass før markeringen av Seiersdagen 9. mai.

Flere angrep mot Russland

Det statlige russiske nyhetsbyrået Tass melder at seiersparaden ved Kreml den 9. mai skal arrangeres som planlagt.

– I russernes øyne vil dette svekke angrepets legitimitet. Nok en gang må Russland vise at konflikten med Ukraina er alvorlig – at de er tvunget til å fortsette krigen, sier Andrej Kolesnikov til Aftenposten. Han er politisk analytiker og sjefforsker ved Russland og Eurasia-senteret til tankesmia Carnegie.

Den siste tiden har Russland blitt rammet av en rekke mindre angrep og sabotasjeaksjoner.

Natt til onsdag brøt det ut brann i et drivstofflager i den russisk landsbyen Taman nær den okkuperte Krymhalvøya.

Både mandag og tirsdag førte eksplosjoner til at godstog i den russiske regionen Brjansk sporet av.

Lørdag brøt det ut brann i oljelagre i Sevastopol på Krym.

Samtidig har Russland de siste dagene gjennomført flere missilangrep mot Ukraina. Over 20 personer ble drept da missiler rammet en boligblokk i den ukrainske byen Uman på fredag.

Dette skjer samtidig som mange venter at Ukraina vil gå i gang med en storskala våroffensiv. Sjefen for leiesoldatgruppen Wagner, Jevgenij Prigozjin sier onsdag at han mener offensiven allerede er i gang. På Telegram skriver han at de har observert økt aktivitet nær fronten, det melder Reuters.