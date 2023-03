De inviterte til demonstrasjon mot krigen. Reaksjonene sier noe om hva folk faktisk mener om å sende våpen til Ukraina.

KØLN (Aftenposten): Flere tusen tyskere demonstrerte mot våpen til Ukraina. Har Europa fått nok?

Fra scenen talte politiker Sahra Wagenknecht fra ytre venstre, feministen og journalist Alice Schwarzer og Angela Merkels tidligere militærrådgiver Eric Vad til demonstrantene.

20.03.2023 08:47

På scenen i Berlin sto et uvanlig trekløver.

Redaktør og feminist Alice Schwarzer, den kontroversielle politikeren Sahra Wagenknecht fra ytre venstre og Angela Merkels tidligere militærrådgiver Eric Vad har vanligvis ikke noe med hverandre å gjøre.

De tre mener at det er på høy tid at Ukraina og Russland tar plass rundt forhandlingsbordet. Samtidig krever de to kvinnene at den tyske regjeringen stopper våpenleveranser til Ukraina.

– Hvorfor ikke forhandle nå? Redd hundretusenvis av liv, ropte Schwarzer fra scenen.

Til jubelrop fra flere tusen demonstranter.

Det er i ferd med å vokse frem en større fredsbevegelse i Tyskland, hevder Schwarz og Wagenknecht. Samtidig har demonstrasjonen skapt kraftige reaksjoner.

Tyskland er blitt en av de viktigste leverandørene av militært utstyr til Ukraina. Et land som historisk har vegret seg for å delta i militære operasjoner eller kriger i andre land. Blodige scener fra andre verdenskrig og kamper mot Sovjetunionen er fortsatt friskt i minne.

I fjor endret denne politikken seg dramatisk. Derfor er det som skjer i Tyskland nå ekstra interessant.