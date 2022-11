Trump stiller som presidentkandidat i 2024. Han har fire sterke kort på hånden.

Tidligere president Donald Trump tegnet et dystert bilde av USA under Joe Biden. – Amerika blir latterliggjort, sa Trump.

NEW YORK (Aftenposten): Donald Trump lover å «kjempe som ingen har kjempet før» for å ta tilbake Det hvite hus.

16. nov. 2022 04:32 Sist oppdatert nå nettopp

I over et år har Donald Trump kommet med hint, insinuasjoner og nesten-kunngjøringer.

Tirsdag kveld amerikansk tid ryddet han all tvil av veien.

– For å gjøre Amerika stort og praktfullt igjen kunngjør jeg i dag at jeg stiller som presidentkandidat, sa Trump til forsamlingen på Mar-A-Lago i Florida, til høy jubel i salen.

– USAs comeback starter nå, lovet Trump.

Ekspresidenten tegnet et bilde av et land som faller fullstendig fra hverandre under Joe Biden.

Årsaken til at mellomvalget ble en skuffelse for republikanerne, skyldes at ikke alle har fått med seg hvor dårlig det egentlig går, mener Trump.

– De føler det ikke helt ennå, men de vil gjøre det snart. Innen 2024 vil ting være mye verre.

Tredje runde

Den tidligere presidenten gir seg nå i kast med sin tredje presidentvalgkamp.

Kun én gang tidligere har en amerikansk president mistet makten for så å gjøre comeback og vinne fire år senere. Det var Grover Cleveland, som var USAs 22. og 24. president.

Trump hevder han vil få til det samme, men langt fra alle i partiet er overbevist om at han har det som skal til.

Den siste uken har Trump fått sterk kritikk etter at hans håndplukkede kandidater mislyktes i mellomvalget. Han bærer med seg tung bagasje fra fire turbulente år i Det hvite hus. Han er under etterforskning for en rekke alvorlige forhold. I tillegg har han en potensielt sterk utfordrer i Floridas guvernør Ron DeSantis.

Få tør likevel å avskrive den tidligere presidenten. Her er fire årsaker til det: