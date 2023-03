Tornadoen i Mississippi: «En gate av ødeleggelser»

Minst 26 mennesker er så langt omkommet i de voldsomme tornadoene i Mississippi. Nå varsles det om nytt uvær på vei.

Slik ser det ut i den lille byen Rolling Fork i Mississippi ut etter at tornadoen raste forbi.

26.03.2023 11:43 Oppdatert 26.03.2023 12:22

Fredag kveld traff tornadoen store deler av staten Mississippi. Nå begynner skadene – og historiene – for alvor å bli synlige. Stormens herjinger er beskrevet som en 145 km lang «gate av ødeleggelser». Stadig nye bilder viser nabolag som er regelrett knust av uværet.

Søndag erklærte president Joe Biden unntakstilstand i Mississippi.

Den lille byen Rolling Fork ble truffet først. Byen med under 2000 innbyggere er i dag nærmest jevnet med jorden.

Lørdag kom åtte år gamle Alaina Dean tilbake til restene av det som var hjemmet hennes. Sammen med moren prøvde hun å redde det de kunne fra ruinene.

En rød skoeske fra Nike var en av gjenstandene hun fikk med seg.

Åtte år gamle Alaina Dean kom lørdag tilbake til restene av hjemmet sitt for å redde det som ikke var ødelagt. Huset de bodde i er totalt rasert.

Trailer knuste naboens hus

Naboen hennes, lastebilsjåføren, John Brewer, hadde parkert det tolv tonn tunge vogntoget sitt utenfor hjemmet da tornadoen traff. Vinden løftet den enorme bilen og slapp den over naboens hus. Livet til nabo-ekteparet sto ikke til å redde, ifølge lokalavisen The Clarion Ledger.

De to ble dermed to av de så langt 26 som har mistet livet i uværet. Et høyt antall mennesker er også skadet. Lokale myndigheter frykter at tallene over drepte og skadede vil stige.

Et enormt oppryddingsarbeid venter mannskapene som nå går inn i området som er rammet.

Keuntey Ousley i den lille byen Delta town, prøver å redde restene av bilen til morens samboer.

Mer enn 32.000 hjem og bedrifter i Mississippi og nabostatene Alabama og Tennessee var uten strøm lørdag kveld. Flere steder er også uten vann.

Nå varsler The National Storm Prediction Center at mer enn 20 millioner mennesker i flere stater i sør kan bli rammet av nytt uvær søndag.

Rammer hvert år

Tornadoer er ikke noe ukjent fenomen i USA. I et gjennomsnittlig år blir det rapportert rundt 800 tornadoer med 80 dødsfall. I snitt blir 1500 skadet hvert år som følge av slike uvær.

Desidert mest skade gjorde uansett den såkalte Trestatstornadoen i 1925 som rammet statene Missouri, Illinois og Missouri i 1925. Da omkom 695 mennesker, mens 2027 ble skadet.