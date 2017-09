Det hvite hus avviser at Trump snur om Parisavtalen

Det var full forvirring om USAs forhold til Parisavtalen lørdag kveld norsk tid, etter at The Wall Street Journal siterte en EU-topp på at Trump-administrasjonen likevel ikke ville trekke seg fra klimaavtalen.

USA vil revurdere sine egne klimamål i tråd med det avtalen gir rom for, slik at de kan fortsette å være engasjert, sa EU-kommissær for klima og energi Miguel Arias Cañete, ifølge The Wall Street Journal.

President Donald Trump kunngjorde i juni at USA ville trekke seg ut. Det skapte sterke reaksjoner både internasjonalt og internt i USA.

Avviser påstanden

I en uttalelse fra Det hvite hus natt til søndag norsk tid, ble påstanden riktignok kontant avvist.

«Som presidenten har gjort klinkende klart, kommer USA til å trekke seg ut dersom vi ikke kan få nye vilkår som er mer gunstig for vårt land», heter det i uttalelsen ifølge Wall Street Journal.

Også Trumps pressesekretær Sarah Huckabee Sanders skrev på Twitter lørdag kveld at USAs posisjon ikke har endret seg. «USA trekker seg dersom vi ikke får pro-USA betingelser,» skrev Sanders.

Helgesen: – Stemmer ikke

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er på møtet i Canada, der EU-kommissær for klima og energi Miguel Arias Cañete også deltar. Han sier til Aftenposten lørdag kveld at det ikke har kommet frem noe nytt i USAs posisjon siden juni.

– Det Trump sa i talen sin i juni var at USA kunne forbli i avtalen dersom USA fikk bedre betingelser. Det er et punkt USA gjentok på møtet her i Montreal i dag, sier Helgesen.

Søndag morgen bekrefter Helgesen til NRK at det ikke stemmer at USA har endret posisjon om Parisavtalen.

– Det er dessverre ikke riktig at USA har snudd. Det standpunktet USA har gjentatt i dag er at USA kan komme til å forbli i avtalen dersom de får bedre betingelser. Men en reforhandling er vi alle klare på at ikke er aktuelt, så det er egentlig ikke så mye nytt som EUs kommissær har gitt uttrykk for, sier Helgesen til NRK.

Fakta: Parisavtalen * Global klimaavtale vedtatt i Paris 12. desember 2015. * Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. * Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN. I klimaavtalen står det at disse etter hvert skal skjerpes, og planen er å oppdatere dem hvert femte år. * I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene. Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land. * Avtalen trådte formelt i kraft fredag 4. november 2016. * Torsdag 1. juni kunngjorde president Donald Trump at han trekker USA fra avtalen. * Lørdag 16. september siteres EU-kilder på at Trump likevel ikke vil trekke USA fra avtalen, ifølge Wall Street Journal. Kilde: NTB

Håper USA blir værende i Parisavtalen

Til tross for at det trolig ikke blir noen helomvending fra den amerikanske presidenten, håper Helgesen USA likevel blir værende.

Han understreker til Aftenposten at det har vært klar beskjed til USA fra medlemslandene om at noen reforhandling av Parisavtalen er utelukket.

– Det er positivt at USA deltar i diskusjonene slik de har gjort. Det håper og tror jeg at de vil fortsette med, sier ministeren.

– Hovedbildet er at de gir uttrykk for de samme holdningene som de har gjort før, men tonen er konstruktiv når det gjelder å engasjere seg i diskusjonene. De er også klare på at USA vil satse på fornybar energi og ser økonomiske muligheter i fornybar-revolusjonen.

Helgesen sier det er et håp om at USA kan bli værende i Parisavtalen.

– Vi har selvsagt et håp om at de vil bli værende og ønsker dem velkommen, sier Helgesen.

