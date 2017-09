EU-topp skaper forvirring om USA og Parisavtalen etter klimamøte i Canada

Det var full forvirring om USAs forhold til Parisavtalen lørdag kveld norsk tid, etter at The Wall Street Journal siterte en EU-topp på at Trump-administrasjonen likevel ikke ville trekke seg fra klimaavtalen.

USA vil revurdere sine egne klimamål i tråd med det avtalen gir rom for, slik at de kan fortsette å være engasjert, sa EU-kommissær for klima og energi Miguel Arias Cañete, ifølge The Wall Street Journal.

President Donald Trump kunngjorde i juni at USA ville trekke seg ut. Det skapte sterke reaksjoner både internasjonalt og internt i USA.

Helgesen: – For tidlig å si

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er på møtet i Canada, der EU-kommissær for klima og energi Miguel Arias Cañete også deltar. Han sier til Aftenposten at det ikke har kommet frem noe nytt i USAs posisjon siden juni.

– Det Trump sa i talen sin i juni var at USA kunne forbli i avtalen dersom USA fikk bedre betingelser. Det er et punkt USA gjentok på møtet her i Montreal i dag, sier Helgesen.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– EU og Frankrike har uttalt seg på en måte som antyder at USA har snudd i dette spørsmål, men jeg mener det er for tidlig å si noe slikt.

Trumps pressetalsmann Sarah Huckabee Sanders skrev på Twitter lørdag kveld norsk tid at USAs posisjon ikke har endret seg. «USA trekker seg dersom vi ikke får pro-USA betingelser,» skrev Sanders.

Our position on the Paris agreement has not changed. @POTUS has been clear, US withdrawing unless we get pro-America terms. — Sarah Sanders (@PressSec) September 16, 2017

Håper USA blir værende i Parisavtalen

Helgesen understreker at det har vært klar beskjed til USA fra medlemslandene om at noen reforhandling av Parisavtalen er utelukket.

– Det er positivt at USA deltar i diskusjonene slik de har gjort. Det håper og tror jeg at de vil fortsette med, sier ministeren.

– Hovedbildet er at de gir uttrykk for de samme holdningene som de har gjort før, men tonen er konstruktiv når det gjelder å engasjere seg i diskusjonene. De er også klare på at USA vil satse på fornybar energi og ser økonomiske muligheter i fornybar-revolusjonen.

Helgesen sier det er et håp om at USA kan bli værende i Parisavtalen.

– Vi har selvsagt et håp om at de vil bli værende og ønsker dem velkommen, sier Helgesen.

Fakta: Parisavtalen * Global klimaavtale vedtatt i Paris 12. desember 2015. * Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. * Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN. I klimaavtalen står det at disse etter hvert skal skjerpes, og planen er å oppdatere dem hvert femte år. * I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene. Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land. * Avtalen trådte formelt i kraft fredag 4. november 2016. * Torsdag 1. juni kunngjorde president Donald Trump at han trekker USA fra avtalen. * Lørdag 16. september siteres EU-kilder på at Trump likevel ikke vil trekke USA fra avtalen, ifølge Wall Street Journal. Kilde: NTB

