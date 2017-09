USA vil likevel ikke trekke seg fra Parisavtalen, hevder amerikansk avis.

Saken oppdateres.

Ifølge Wall Street Journal skal Trump-administrasjonen likevel ikke trekke seg fra Parisavtalen.

President Donald Trump kunngjorde at USA ville trekke seg ut i juni. Det skapte sterke reaksjoner både internasjonalt og internt i USA.

USA vil i stedet revurdere sine egne klimamål, i tråd med det avtalen gir rom for, slik at de kan fortsette å være engasjert. Det sier EU-kommissær for klima og energi Miguel Arias Cañete til Wall Street Journal.

Det hvite hus har foreløpig ikke kommentert opplysningene, men The New York Times korrespondent i Washington siterer en anonym talsmann for Trump som benekter opplysningene fra Wall Street Journal, og sier USAs posisjon ikke har endret seg.

WH spox denies WSJ story claiming US might stay in Paris accords -- saying position hasn't changed... — Glenn Thrush (@GlennThrush) September 16, 2017

Den nye informasjonen ble kjent i forbindelse med et ministermøte i Canada lørdag.

Ifølge Cañete vil USA klargjøre sin posisjon i løpet av neste ukes generalforsamling i FN, der klima vil være et av hovedtemaene.

