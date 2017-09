Malaysia dropper ølfestival av frykt for islamistisk rabalder

Ølfestivalen Better Beer Festival har gått av stabelen i flere år i Malaysias hovedstad, men nå ser det ut som det er slutt. Arrangørene har fått beskjed om av de må avlyse. Årsak: Frykt for spetakkel etter at et islamistisk parti fordømte arrangementet som en «syndens fest» og at den ville lede til «kriminalitet, fri sex, voldtekt og så videre», melder Kuala Lumpur-avisen The Star.

– Umoralens hovedstad

Ølfestivalen skulle finne sted på et kjøpesenter i Kuala Lumpur 6. og 7. oktober. Forventet besøk var på rundt 6000. Gjestene skulle kunne prøvesmake produkter fra 43 bryggerier i 11 land, deriblant lokale mikrobryggerier.

– Vi er ikke villig til å tillate at Kuala Lumpur blir kjent verden rundt som umoralens hovedstad i Asia, sa sentralstyremedlem Dr. Riduan Mohd Nor i det islamistiske partiet PAS til avisen Harakah.

Partiet har 14 seter av 222 i landets parlament.

Polititopp begrunnet avslaget

Deretter sa bystyret nei til tillatelsen. Senere er saken drøftet i landets regjering og en polititopp har gått ut og begrunnet avslaget med frykt for den offentlige ro og orden.

Arrangørene, MyBeer Sdn Bhd, sendte torsdag ut en uttalelse der de sa at de har holdt festivalen i gang i fem år uten uheldige hendelser. De påpeker også at sikkerheten er god og vil be bystyret se på saken en gang til.

ZAINAL ABD HALIM / Reuters / NTB scanpix

Stokkeslag for øldrikking

Alkohol er en lovlig vare i Malaysia for alle andre innbyggere enn muslimer, som utgjør omtrent 60 prosent av befolkningen. Forbudet ble satt på dagsordenen globalt i 2009 da fotomodellen Kartika Sari Dewi Shukarnor ble dømt til seks stokkeslag for å ha drukket øl. Hun fikk året etter straffen omgjort til samfunnstjeneste ved et barnehjem.

Moderate stemmer knebles?

I sommer fikk malaysiske myndigheter kritikk for det som ble tolket som ettergivenhet overfor islamister da en bok skrevet av liberale muslimer om islams rolle i demokratiet ble forbudt. I boken stilte de muslimske akademikerne spørsmål ved om moderate stemmers innflytelse i statsmakten ble tilsidesatt og erstattet av mer konservative syn.