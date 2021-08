California-brann har vokst seg til å bli delstatens største skogbrann noensinne

En gullgraverby er lagt i ruiner. Et rådyr inspiserer skadene. Dixie-brannen i California har vokst seg til å bli den største som noensinne er registrert i delstaten.

Selv dyrene virker vantro til synet av ødeleggelsene i Greenville.

NTB-AP-AFP

8. aug. 2021 08:57 Sist oppdatert 9 minutter siden

Store deler av den historiske gullgraverbyen Greenville ble slukt av flammene i Dixie-brannen onsdag og torsdag. Fredag sto utbrente ruiner igjen, mens tømmerstrukturer var fullstendig borte. Den lille byen Canyondam ble også tatt av flammene.

Dixie-brannen var fredag den tredje største skogbrannen som noen gang er blitt registrert i California. Lørdag hadde den vokst seg ytterligere større og er nå den største som delstaten har registrert. Brannen omfatter et område om lag på størrelse med New York City. Brannmannskapene har kontroll på 21 prosent av brannen.

fullskjerm neste Californias guvernør Gavin Newsom var lørdag på befaring i Greenville, der store deler av byen var blitt ødelagt av Dixie-brannen. 1 av 3 Foto: Noah Berger / AP / NTB

Fem personer savnet

Fredag ble fire brannfolk sendt til sykehus. Over 20 personer var først meldt savnet, men lørdag ettermiddag lokal tid var savnetlisten kortet ned til fem etter at myndighetene hadde oppnådd kontakt med stadig flere.

Brannårsaken er under etterforskning. Energiselskapet Pacific Gas & Electric har tidligere opplyst at brannen kan ha blitt utløst av et tre som falt over et av selskapets høyspentlinjer. En føderal dommer ga fredag selskapet ordre om å oppgi detaljer om utstyr og vegetasjon der brannen startet, innen 16. august.

Kjøligere temperatur og høyere luftfuktighet begynte lørdag å bremse farten på spredningen av brannen. Roligere vindforhold var også ventet å bidra. Men brannen, og nabobranner som raser innen 300 kilometer unna, utgjør en pågående trussel.

Brennende trær fotografert tidligere denne uken. Totalt herjer 107 branner i 14 delstater.

En benk står utenfor en ødelagt bygning i Greenville

Brannsjef Sergio Mora er i en fortvilet situasjon. Over 5.000 personer kjemper for å slå ned Dixie-brannen

Røyk ligger som et teppe

Røyk fra brannene lå som et teppe over det nordlige California og vestlige Nevada lørdag. Luftkvaliteten ble målt til tidvis helseskadelige nivåer. Det ble utstedt varsler om dårlig luftkvalitet så langt unna som San Francisco-området, Salt Lake City og Las Vegas, der folk ble bedt om å holde vinduer og dører lukket. I Denver var luftkvaliteten lørdag ettermiddag blant verdens dårligste.

Dixie-brannen, som har fått navn etter en vei der den først startet, er blant 107 store branner som herjer i 14 delstater, for det meste vest i USA.

Over 5.000 personer kjemper for å slå ned Dixie-brannen, som sender enorme røykskyer opp i luften.