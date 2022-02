Støre diskuterte klima og Ukraina med Macron

Jonas Gahr Støre (Ap) møtte fredag Frankrikes president Emmanuel Macron på et toppmøte i Brest. De brukte mye tid på å diskutere Ukraina-krisen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) (f.v.) møter Frankrikes president Emmanuel Macron under One Ocean-konferansen i Brest.

Etter hektisk møtevirksomhet på formiddagen, etterfulgt av en sterkt forsinket lunsj, fant statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og president Emmanuel Macron sammen til et bilateralt møte like før klokken 16.00 på havtoppmøtet One Ocean i Brest i Frankrike.

Dette er første gang Støre møter Macron i rollen som statsminister.

– Han ville høre om Norges erfaringer med naboskapet med Russland, både det politiske, og grense- og Barentssamarbeidet, sier Støre til NTB.

Utelukker ikke norsk nærvær i Øst-Europa

Macron fortalte også om sine diplomatiske framstøt den siste uka, der han har vært på reise i både Moskva og Kiev.

– Vi deler synet om at det er politiske samtaler og forhandlinger som må være veien å gå, sier statsministeren.

I et intervju med NTB tidligere på dagen åpnet statsministeren for økt norsk nærvær i Øst-Europa.

– Vi utelukker ikke det. Vi følger det nøye, sa Støre fredag formiddag.

Ulikt budskap fra Europa og USA

Under møtet med Macron ble det lagt vekt på de diplomatiske framstøtene fra Frankrike, Tyskland og USA.

– Det viktige er at budskapet er omtrent det samme. Europa har noen grunnleggende prinsipper, og de må respekteres. Man kan ikke inngå avtaler om andre lands sikkerhet over hodet på dem. Samtidig er det legitimt for et land å gi uttrykk for sin uro, og det har også Russland rett til å gjøre, sier Støre.

USAs utenriksminister Antony Blinken uttrykte torsdag at det var muligheter for at Russland invaderte Ukraina under vinter-OL. Samtidig har Macron og Ukrainas regjering uttrykt at det nå er utelukket at situasjonen eskaleres.

– Min tolkning av dette er at det ligger et skille i det å være på samme kontinent som Russland, og ha den erfaringen vi har med naboskap i Europa, og den andre typen kontakt og dialog man har mellom Russland og USA, sier Støre, som legger til at han tar de som er urolige for faren for militær konflikt på alvor.

Diskuterte klima

Også klima blir et viktig tema når de to statslederne møtes.

Støre valgte å fremheve Norges rolle som olje- og gassnasjon da han deltok i en panelsamtale på toppmøtet. I salen satt en rekke verdensledere og toppolitikere fra ulike verdenshjørner.

I møtet med Macron sier Støre at han snakket om Norges erfaringer innen CCS og havvindutbygging, som presidenten var interessert i å høre om.

Støre ga også honnør til Frankrike, som fredag kunngjorde at landet blir medlem av det internasjonale høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi, som statsministeren leder.

Tidligere fredag møtte Støre USAs klimautsending John Kerry, Egypts president Abdel Fattah al-Sisi og Ghanas president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.