Igjen og igjen ble Putins planer avslørt. Det kan fortelle noe viktig om fremtidens kriger.

USAs president Joe Biden (t.h.) i videosamtaler med Russlands president Vladimir Putin 7. desember. Amerikansk presse fikk et unikt innblikk i etterretningen USA hadde om Putins invasjonsplaner.

– Vi er tilbake til skikkelig etterretning slik den skal være, sier etterretningssjef Nils Andreas Stensønes.

16 minutter siden

Flere ting tydet på at den massive oppbyggingen av russiske styrker nær grensen til Ukraina høsten 2021 slett ikke var del av noen øvelse. Russland hadde for eksempel lagt om flytrafikken. Og måten de russiske soldatene ble flyttet rundt på, hintet om at det var invasjon av nabolandet som sto i hodet på president Vladimir Putin. Slik tolket i hvert fall Etterretningstjenesten tegnene, sier etterretningssjef Nils Andreas Stensønes.

Men så skjedde det noe overraskende.