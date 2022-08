Jente på ni år skutt og drept. Drapsbølge ryster Liverpool.

Mandag ble ni år gamle Olivia Pratt-Korbel et tilfeldig offer i sitt eget hjem. Fire mennesker er drept med kniv eller skytevåpen i Liverpool på en drøy uke.

Kriminalteknikere i arbeid utenfor rekkehuset hvor ni år gamle Olivia Pratt-Korbel ble skutt og drept mandag kveld.

24. aug. 2022 21:40 Sist oppdatert nå nettopp

Liverpool skal ha blitt et senter for organisert gjengkriminalitet i Storbritannia.

Mandag kveld hørte Olivias mor skudd utenfor hjemmet i titiden. Da hun åpnet døren for å se hva som foregikk, trengte en 35 år gammel mann seg inn i rekkehuset. Han hadde gått på gaten sammen med en annen mann, da de ble beskutt av en maskert mann.

Den bevæpnede mannen fulgte etter inntrengeren. Moren, Cheryl Korbel, prøvde å stenge døren. Mannen skjøt, og skuddet traff moren i håndleddet. Olivia, som sto bak moren, ble truffet i brystet. Hun døde av skuddskadene.

Angriperen avfyrte flere skudd gjennom dørsprekken. Den 35 år gamle inntrengeren ble truffet i overkroppen. Han klarte likevel å rømme ut på motsatt side av rekkehuset. Der ventet to bekjente av ham i en sort Audi. De fraktet den skadede mannen til sykehus.

Gjengvold, knivstikking og skyting

På litt over en uke er fire personer drept i Liverpool:

Samme kveld som Olivia ble drept, fikk en kvinne i 50-årene et dødelig knivstikk på parkeringsplassen til en pub i bydelen Kirby.

Tidlig på søndag ble den 28-årige miljøarbeideren Ashley Dale skutt og drept i hjemmet sitt . Politiet tror hun var et tilfeldig offer. De mener målet var en annen person. Hennes yngre bror Lewis Dunne (16) ble syv år tidligere drept av en gjeng som tok feil av ham og et medlem av en rivaliserende gjeng.

Sent tirsdag 16. august ble 22-åringen Sam Rimmer beskutt. Politiet mener en av fire menn som satt på to elektriske sykler, skjøt. Rimmer sto sammen med flere andre i området Dingle. Han var den eneste som ble truffet av skuddene, og han døde av skadene på sykehus. Onsdag denne uken ble tre menn, 17, 20 og 21 år gamle, arrestert for drapet . Det er uklart om Rimmer egentlig var målet for skytingen.

Bildet viser kriminalteknikere ved åstedet i Kingsheath Avenue, Knotty Ash i Liverpool. Ni år gamle Olivia Pratt-Korbel ble drept i familiens hjem.

Inntrengeren var ute på prøve

Tirsdag ble 35-åringen som trengte seg inn i hjemmet til Olivia og moren, arrestert på sykehuset. Det har fremkommet at mannen sonet en fengselsstraff og var ute på prøveløslatelse. Han hadde automatisk blitt sluppet fri på vilkår etter at halve straffen var sonet. Nå sier politiet at han har brutt betingelsene for å slippe fri, og må sone resten av straffen. Tilstanden hans skal være stabil etter skuddskadene. Han vil bli avhørt om hendelsene som førte til at Olivia ble drept. 35-åringen skal ikke ha noen tilknytning til drapsofferet eller familien hennes.

Avisen The Guardian siterer ikke-navngitte kilder på at mannen er medlem av en organisert kriminell gruppering som knyttes til narkotikakriminalitet, men dette er ikke bekreftet av politiet.

Ingen er så langt pågrepet for drapet på Olivia Pratt-Korbel. Gjerningsmannen er beskrevet som ca. 170 cm høy og slank. Han var svartkledd og hadde på seg en finlandshette.

Olivia Pratt-Korbel

Organiserte gjenger i Nordvest-England

The Guardian skriver at politiorganisasjonen National Crime Agency (NCA) for to år siden påpekte en trend for området hvor Liverpool ligger. Organiserte, kriminelle gjenger fra den nordvestlige delen av England har fått stadig større innflytelse sammenlignet med gjenger fra resten av England og Wales. NCA har ansvaret for å bekjempe særlig alvorlig og organisert kriminalitet.

Fransk politi infiltrerte den krypterte meldingstjenesten Encrochat, som var populær blant kriminelle. NCA analyserte britiske kriminelles kommunikasjon på appen. Den viste at Liverpool er blitt et foretrukket sted for gjenger som står bak import av automatvåpen og narkotika i stor skala.

Gjenger som Manc Joey, Deli Mob, Croxeth Crew og Strand gang skal stå bak alt fra heroin- og crack-kokainsalg til drap. Strand gang skal ha rekruttert barn ned i 12-årsalderen som «soldater», ifølge The Guardian.

Tungvektsbokseren Tyson Furys 31 år gamle fetter ble drept med kniv sist lørdag. Fury la ut en post mot knivkriminalitet på Instagram.

«Knivpandemi»

Storbritannia har de siste årene hatt store problemer med voldshandlinger utført med kniv. Statistikk for året fra mars 2021 til 2022 viser at politiet registrerte 49.027 hendelser med bruk av kniv. Det var en økning på 10 prosent fra året før, men litt lavere enn siste år før koronapandemien stengte landet.

Bokseren Tyson Fury postet på søndag en Instagram-melding der han oppfordrer myndighetene til å slå hardere ned på knivkriminalitet. Bokserens 31 år gamle fetter ble knivdrept utenfor Manchester på lørdag. I posten omtaler Fury knivkriminalitet som en «pandemi».

Statuen Knife Angel er laget av skulptøren Alfie Bradley. Den er 8,2 meter høy og veier 3,5 tonn. Statuen er laget av 100.000 kniver som er innlevert under våpenamnesti. Bradley kaller statuen et «Nasjonalmonument mot vold og aggresjon». Her blir statuen satt opp i Birkenhead Park i Liverpool, hvor den sto i juli i år.

I juli ble skulpturen «Knife Angel» utstilt i Birkenhead Park i Liverpool. Den er laget av mer enn 100.000 våpen som er innlevert under kniv-amnestier over hele landet. Den 3,5 tonn tunge statuen sendes rundt i landet for å øke bevisstheten om følgene av vold med kniv. I løpet av juli ble 350 kniver samlet inn i Liverpool. Antallet forbrytelser hvor kniv var involvert ble redusert med 54 prosent denne måneden.