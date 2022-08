Ukraina skal ha snekret kopier av avansert USA-artilleri. Lokker russerne til å sløse vekk raketter.

Ukraina lurer russerne til å bruke opp missiler på å skyte etter lokkeduer. Det melder The Washington Post.

En ukrainsk soldat klatrer inn i et ekte Himars-kjøretøy øst i Ukraina.

30. aug. 2022 12:44 Sist oppdatert nå nettopp

Slik skal det angivelig foregå: En russisk drone ser en gruppe kjøretøyer i Ukraina. De blir identifisert som Himars. Dette er et avansert våpensystem fra USA.

Bildene fra dronene blir sendt til russiske krigsskip i Svartehavet. De skyter da cruisemissiler mot målet og sprenger det i luften.

Det eneste problemet for russiske styrker: Målet var ikke Himars. I stedet var det kopier laget av tre. Ukrainerne har rett og slett snekret lokkeduer. Hensikten er å få Russland til å sløse vekk dyre våpen.

Ti cruisemissiler

Det er The Washington Post som forteller om denne siste vrien i Ukrainas krigføring mot de russiske angriperne. Storavisen har vurdert bilder og snakket med embetspersoner i Ukraina og USA for å få saken bekreftet.

En ukrainsk kilde sier at lokkeduene trakk til seg 10 cruisemissiler av typen Kalibr på et par uker. Dermed begynte ukrainerne å lage enda flere kopier.

Snudde utviklingen?

USA bestemte tidlig i juni at ukrainerne skulle få Himars. Dette ble regnet som en klar opptrapping av våpenhjelpen fra vestlige land.

De artillerikanonene Ukraina hadde til da, kunne skyte mot mål ca. 4 mil unna. Himars doblet denne rekkevidden. Med den ammunisjonen de får, kan de treffe presist 80 km unna. Det tilsvarer omtrent avstanden fra Oslo til svenskegrensen.

Det er usikkert hvilken effekt de nye våpnene i seg selv hadde, men Ukraina mener tilførselen av Himars har bidratt til å endre krigens gang. De ønsker seg mer. De håper også å få den kraftigste ammunisjonen.

Da kan de utvide avstanden med fire-gangeren, men USA vegrer seg. Supermakten har ikke ønsket å gi Ukraina altfor store muligheter til å ramme mål helt inne i Russland.

Usikkert om Kherson

Ukraina har varslet i ukevis at de vil ta tilbake Kherson sør i landet med en storoffensiv. Mandag sa de at den er i gang. Effekten av Himars nevnes som viktig for at dette er blitt mulig.

Mandag var det som vanlig en viss forskjell på partenes versjon av hvordan det gikk:

Ukraina sa de hadde brutt gjennom den første forsvarslinjen. De hadde også gjenerobret fire landsbyer, hevdet de.

Russerne sa på sin side at Ukraina sto bak et mislykket angrep og hadde lidd store tap.

Britisk forsvar sa det slik i sin rapport tirsdag morgen: «Det er ennå ikke mulig å bekrefte omfanget av ukrainsk fremrykning.»

Det er også vanskelig å si om offensiven er i gang, siden Ukraina har tatt tilbake små landsbyer i månedsvis

Visum, atomkraftverk og gass

Dette skjedde for øvrig tirsdag i krigen og diplomatiet rundt den: