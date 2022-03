Stoltenberg: Angrepet på atomkraftverket viser hvor hensynsløs krig er. Men Nato vil ikke endre strategi.

BRUSSEL (Aftenposten): Natos generalsekretær Jens Stoltenberg avviser at Russlands angrep på Zaporizjzja-kraftverket vil endre måten Nato vil involvere seg i konflikten på.

Nato-sjef Jens Stoltenberg opplever dramatiske dager som sjef for verdens største militærallianse.

4. mars 2022 18:37 Sist oppdatert nå nettopp

– Russland har innledet en krig i en skala vi ikke har sett i Europa siden andre verdenskrig, sa Stoltenberg etter det som var et av de mørkeste og mest dramatiske møtene i Natos historie.

Natos utenriksministre var kalt sammen til et hastemøte i Brussel fredag. Det ble naturlig nok preget av nattens hendelser, hvor det ble kjent at russiske styrker hadde angrepet et av Ukrainas atomkraftverk og satt deler av anlegget i brann.

– Nattens hendelser viser hensynsløsheten og behovet for å stanse krigen, sa han.

Endrer ikke Natos tilnærming

Men angrepet på atomkraftverket vil ikke bety noe for utviklingen av krigen. Det betyr heller ikke at Nato vil endre sin strategi, sa Stoltenberg etter møtet.

Men han gjentok at Nato er ikke en del av konflikten og at forsvarsalliansen ikke søker krig med Russland.

Jens Stoltenberg ledet det ekstraordinære utenriksministermøtet i Nato fredag, der også USAs utenriksminister Anthony Blinken (t.h) deltok.

Samtidig understreket han at alliansen vil forsvare hver tomme av Natos territorium. 130 jagerfly og 200 skip er utplassert øst i alliansen. Og Nato har også for første gang utplassert sin spesialstyrke, Nato rapid reaction force (NRF) i Øst-Europa.

Diskuterte flyforbudssone

Den beskjeden var ikke det ukrainske myndigheter hadde håpet på.

Kyiv har gjentatte ganger bedt vesten om å innføre en flyforbudssone eller utstyre ukrainerne med ble fly til å beskytte sivile og infrastruktur – som kjernekraftverket.

Men dette avviser Stoltenberg:

– Vi kommer derfor ikke til å rykke inn i Ukraina, verken på bakken eller i lufta, slo Stoltenberg fast. Den eneste måten å håndheve et flyforbud over Ukraina på, vil være å sende kampfly. Det vil kunne kaste store deler av Europa ut i krig, advarte han.

Samtidig understreket han at alliansen vil forsvare hver tomme av Natos territorium. 130 jagerfly og 200 skip er utplassert øst i alliansen. Og Nato har også for første gang utplassert sin spesialstyrke, Nato rapid reaction force (NRF) i Øst-Europa.

Huitfeldt: – Totalt hensynsløst

Lederen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) forsikret fredag at det ikke er registrert noen radioaktiv stråling fra Zaporizjzja-kraftverket.

Likevel var reaksjonene sterke over hele verden. Også blant norske politikere. Statsminister Jonas Gahr Støre kalte angrepet galskap.

– Jeg forstår godt at folk både er bekymret og redde, men det er ingen umiddelbar fare for at Norge skal rammes. Vi overvåker situasjonen nøye, og vi har god beredskap dersom noe skulle skje, sier han.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt på møtet i Nato fredag.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), som også var på utenriksministermøtet i Brussel, brukte også store ord:

– Totalt hensynsløst. Det utsetter veldig mange for fare. Vi har alle sterke minner fra Tsjernobyl-ulykken, vi blir skremt alle sammen. Samtidig er det viktig at vi ikke overreagerer, men opptrer ansvarlig, sa hun.

Kan krigen spre seg?

Den store frykten er at krigen sprer seg. Både til naboland, men enda mer alvorlig: Til naboland som også er Nato-medlemmer.

Torsdag sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at dersom Ukraina faller, står de baltiske landene for tur. Kanskje Polen.

Stoltenberg sier at Nato må gjøre alt som står i alliansen makt for å hindre det:

– Vi har et ansvar som Nato-allierte for å hindre at denne krigen eskalerer utenfor Ukraina, for det vil bli enda farligere og ødeleggende og forårsake enda mer menneskelig lidelse, sa Stoltenberg.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt medgir at situasjonen er veldig uoversiktlig og uforutsigbar:

– Det viktigste nå er at vi er ansvarlige og ikke overreagerer. Russerne møter nå en sterk felles fordømmelse, sa hun.