Prorussiske separatister hevder 16 personer ble drept i ukrainsk angrep

Prorussiske separatister i Øst-Ukraina sa mandag at et angrep på byen Donetsk drepte minst 16 personer. Russland varsler gjengjeldelse.

Et medlem av krisedepartementet i separatiststyrte Donetsk kikker på en del av en missil som har landet i gaten i Donetsk.

14. mars 2022 17:42 Sist oppdatert 7 minutter siden

Vi advarer mot sterke bilder lenger ned i denne artikkelen.

Myndighetene i separatistkontrollerte Donetsk sier at fragmentene fra en ukrainsk Tochka-rakett som ble skutt ned, landet i sentrum av byen.

De meldte først at 20 personer ble drept og ytterligere ni personer ble skadet, men meldte senere at minst 16 ble drept og ytterligere 23 personer ble skadet. De hevder også at barn skal være blant de døde.

Det russiske forsvarsdepartementet hevder missilet var utstyrt med klaseammunisjon, men uten å fremlegge bevis for det, skriver Reuters.

Luhansk og Donetsk er de to fylkene som Russland har erklært som uavhengige republikker.

Slik så et vindu i Donetsk ut etter eksplosjonen. 1 av 3 Foto: REUTERS/NTB

Mange døde ved en bank

Nyhetsbyrået Reuters har sendt ut bilder som viser at flere mennesker ligger døde ved en bank i Universitetsgata nummer 30 i Donetsk sentrum. Fasaden på bygningen er tydelig skadet av en eksplosjon.

Gateadressen står på et skilt på bildet. Bankens utseende stemmer overens med det man kan se på Google Street Views bilder fra gaten.

Andre bilder som Reuters har sendt ut fra Donetsk, viser at en del av en stor grønn rakett ligger på gaten. Det er uklart hvor i byen denne rakettdelen har landet. Et skilt som kan ses på et av bildene, indikerer at rakettdelen ligger i Artema-gaten. Dette er en gate som ligger to kvartaler fra banken der flere mennesker ble drept.

Aftenposten har også sett en video som ser ut til å stamme fra et overvåkingskamera fra banken. På disse videobildene kan man se at det er et barn som står ved inngangen til banken idet eksplosjonen skjer ute på gaten. Videoen er delt på en Telegram-konto som ofte deler materiale som er russiskvennlig.

Døde mennesker ligger på gaten og i inngangspartiet til en bank i Donetsk. Myndighetene i byen sier personene ble drept av en ukrainske rakett.

Ukraina nekter for at de står bak

En ukrainsk tjenestemann benekter overfor Reuters at de har skutt en rakett mot Donetsk.

– Det er uten tvil en russisk rakett eller annet krigsmateriell, sier den militære talspersonene Leonid Matyukhin til Reuters.

Ukraina og deres allierte har tidligere hevdet at Russland kan komme til å angripe sine egne for å skape en begrunnelse for ytterligere offensiver mot Ukraina. Det er ikke fremlagt noe bevis for at det skal ha skjedd i dette tilfellet.

Både russerne og ukrainerne har våpenet

På et av Reuters’ bilder kan man se at en missil-del har typebetegnelsen 9M79.

– Dette er typebetegnelsen på missilet av typen OTR-21 Tochka, sier Thomas Slensvik, orlogskaptein og hovedlærer ved Forsvarets høgskole. – Missil av typen OTR-21 Tochka er et våpen som finnes i både Russland og Ukrainas arsenal.

Det er en kortdistanse ballistisk missil som ble utviklet første gang i Sovjetunionen på 70-tallet.

– Det er plausibelt at ukrainerne kan ha ønsket å treffe mål inn i russiskkontrollert område, men ikke i Donetsk sentrum. Siden missilet er blitt skutt ned, så kan det ha falt ned midt i byen, sier Slensvik.

Han mener skadeomfanget på stedet kan stemme overens med at missilet ble skutt ned før det traff det tiltenkte målet.

– Hadde det eksplodert ved at det traff målet i stedet for å bli skutt ned, ville skadene vært betraktelig større, sier Slensvik.

Russland truer med å bombe våpenfabrikker

Russland sa mandag at de planlegger å angripe ukrainske våpenfabrikker. De sier de vil gjøre dette for å gjengjelde det de sier var et angerep på separatistkontrollerte Donetsk.

Russland oppfordrer fabrikkarbeidere og lokale beboere til å holde seg unna.