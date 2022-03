Dette skjedde på krigens 18. dag

Russlands angrepskrig mot Ukraina har vart i over to uker, og de sivile tapene fortsetter å øke. Dette har skjedd det siste døgnet.

En ukrainsk soldat i den omringede byen Mariupol som har vært omringet i over en uke, uten tilgang på strøm eller vann.

25 minutter siden

1. Angrep mot militærbase nær Polen

Minst 35 personer skal være drept og 134 såret i angrepet mot Javoriv militærbase natt til søndag.

Ifølge guvernøren i Lviv-regionen ble basen truffet av 30 raketter. Basen ligger knapt 25 kilometer fra grensen til Nato-landet Polen og 30 kilometer nordvest for storbyen Lviv vest i Ukraina.

Minst 35 mennesker ble drept da Russland angrep Javoriv natt til søndag. Eksplosjonene kunne høres inn i Polen, rundt 25 kilometer unna.

2. – Konstruktive forhandlinger

Delegater fra begge sider sier at forhandlingene mellom Ukraina og Russland har gått bedre etter hvert.

Ukrainas presidentrådgiver Mykhailo Podolja sier at forhandlingene er blitt mer konstruktive. Et russisk delegasjonsmedlem, Leonid Slutskij, sier også at det har vært betydelig fremgang.

3. Amerikansk journalist drept

Den amerikanske journalisten og dokumentarfilmskaperen Brent Renaud ble drept av russiske styrker i Irpin utenfor Kyiv.

Arbeidet hans har blant annet vært publisert av The New York Times. En amerikansk fotograf, Juan Arredondo, ble såret og er på sykehus.

4. Flere evakuert, men Mariupol holder på gå tom for mat

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at over 12.000 sivile ble evakuert lørdag.

– Alle de humanitære korridorene som vi var enige om, har virket, sa Zelenskyj, men han la til at humanitær hjelp ennå ikke har nådd frem til Mariupol.

Den ukrainske havnebyen Mariupol er i ferd med å bruke opp sine siste reserver av vann og matvarer, melder lokale myndigheter søndag. 400 000 innbyggere har sittet innesperret i byen som er fullstendig omringet av russiske styrker. Over 2000 sivile er drept, ifølge lokale myndigheter.

Russerne har i snart to uker skutt på sivile bygninger i Mariupol med artilleri og raketter. Dette bildet viser en boligblokk som ble beskutt fredag.

5. Ukrainas forsvar: Harde kamper ved Kyiv

Kampene rundt Kyiv blir stadig hardere, melder det ukrainske forsvaret.

Det ble søndag formiddag meldt om harde kamper i Irpin og Makariv i Kyiv-regionen. Det samme gjelder for andre landsbyer i området, og den humanitære situasjonen blir stadig verre, ifølge militæret. Men forsøkene på å bringe sivile i sikkerhet fortsetter.

6. 85 barn drept

Minst 85 barn er blitt drept så langt siden Russland startet sin invasjon av Ukraina, melder det ukrainske statsadvokatkontoret. I tillegg har mer enn 100 barn blitt såret som følge av krigen, og 369 ulike utdanningsinstitusjoner har fått materielle skader som følge av granatangrep og bombing.

Ingen vet hvor mange sivile som er drept så langt er drept i Russlands invasjon av Ukraina. Her flyttes ofre ut av et likhus i Mariupol 9. mars.

7. Ny ordfører kidnappet i russiskokkupert by

Kyiv Independent rapporterer at ordføreren i Dniprorudne, en by sør i det russiskokkuperte Ukraina, er blitt bortført.

– Slike militærforbrytelser blir systematiske, skriver han, og henviser til bortføringen av ordføreren i byen Melitopol tidligere denne uken.

Lørdag ble ordføreren i Melitopol bortført av russiske styrker.

8. Russiskinnsatt ordfører: – Er demokratisk valgt

Ganila Daniltsjenko, som ble innsatt som fungerende ordfører av Melitopol av Russland, sier i en tale at hun er demokratisk valgt.

Hun ber innbyggerne i byen om å «tilpasse seg den nye virkeligheten, slik at vi kan begynne å leve på en ny måte så fort som mulig,» skriver Sky News.

Hun påstår også å være valgt til rollen, og en komité blir nedsatt for å passe på byen.