Taliban avhengig av penger fra Kina

Etter at USA og de allierte er ute av Afghanistan, sier Taliban at de først og fremst vil være avhengig av kinesiske investeringer.

I et intervju med italienske La Repubblica sier Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid at han håper Italia vil gjenåpne sin ambassade i Afghanistan. Foto Rahmat Gul/AP/ NTB

NTB-DPA

Nå nettopp

– Kina er vår viktigste partner og representerer en grunnleggende og ekstraordinær mulighet for oss, ettersom de er klare til å investere og bygge opp igjen landet vårt, sa Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid til den italienske avisen La Repubblica torsdag.

Etter at de vestlige landene trakk seg ut av Afghanistan denne uka, har de fleste også kuttet kraftig i pengeoverføringene sine til landet. Med Kinas hjelp håper Taliban på satsing på infrastruktur og handelsveier. Det er også rike kobbergruver i landet som Taliban håper kan bli startet opp igjen med moderne teknologi fra Kina.

I intervjuet med avisen understreker Mujahjid at kvinnene i Afghanistan vil få fortsette å studere, jobbe som sykepleiere, politi og ha jobber i departementene. Men han avviser at kvinner kan få ministerposter i regjeringen.

– Vi ønsker gode relasjoner med Italia og håper at dere vil anerkjenne vår islamske regjering, sier talsmannen og legger til at håper intervjuet med La Repubblica vil føre til at Italia vil gjenåpne sin ambassade i Kabul.