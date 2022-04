Elon Musk tar opp Twitter-kampen om ytringsfrihet

Milliardæren vil at Twitter skal modereres mindre. Men ikke alt vil være lov å skrive hvis han tar over.

Elon Musk vil at folk skal kunne komme med tilbakemeldinger på Twitter-algoritmen.

15 minutter siden

De siste ukene har verdens rikeste mann, Elon Musk, gjort én ting ganske tydelig: Han vil eie og endre Twitter.

Det hele startet for nesten to uker siden. Da ble det kjent at Musk eier over 9 prosent av selskapet. Siden har situasjonen utviklet seg. Nå vil Musk kjøpe Twitter for 375 milliarder kroner. Planen er å ta selskapet av børsen.