Hevder dette bildet viser det russiske flaggskipet i flammer

Film og bilder som er publisert på Twitter, skal vise den russiske krysseren «Moskva» kort tid før den sank. Bildene er foreløpig ikke verifisert.

Dette bildet skal vise det russiske krigsskipet Moskva i flammer

Nå nettopp

Det skriver blant andre The Guardian. Bilder viser en sky av svart røyk som stiger opp fra et sterkt skadet fartøy.

Ukraina hevder krysseren ble truffet av et ukrainsk missilangrep forrige uke. Det var den russiske marines flaggskip.

Russland har også bekreftet at skipet «er gått tapt». De sier ikke nøyaktig hva som var årsaken til det, men at det var på grunn av en eksplosjon.

Vladimir Putins talsperson, Dmitrij Peskov, sier at Kreml har sett bildene av Moskva, men at de ikke kan slå fast om de er autentiske.

Flere militæranalytikere som The Guardian har konsultert, sier at bildene ser ut til å kunne være av «Moskva», men at fotografiene vil kreve uavhengig verifisering.

Kilden til bildene og videoen er ukjent. De ble først brakt til offentligheten av forskere som jobber med å verifisere bilder og videoer i den russiske krigen i Ukraina.

Bildene viser at skipets livbåter er blitt satt på vannet, og det er ingen mannskaper synlig på dekk. Det kan tyde på at skipet kan ha blitt forlatt.

På bildene krenger skipet mens to brannslanger skyter vannstrømmer opp i luften.

En tre-sekunders video filmet fra et nærliggende skip ser ut til å vise en slepebåt som nærmer seg den brennende «Moskva».

Det korte opptaket slutter brått mens en mann i nærheten roper: «Hva faen gjør du?»

Om lag 500 russiske soldater skal ha vært om bord på missilkrysseren. Den lå i Svartehavet, et stykke utenfor havnebyen Odesa.