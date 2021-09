KABUL (Aftenposten): Pedalbåt i solnedgangen eller besøk i dyrehagen. Det har vært mye nytt for Talibans krigere. For mye moro, ifølge én av Talibans toppledere.

Mens Aftenpostens reportere har vært på jobb i Kabul, har vi lagt merke til særlig én ting. Talibans krigere er overalt.

Vi møtte dem på hovedstadens bruktmarked. De holder vakt ved viktige bygninger, slik de gjorde ved fredagsbønnen i Den blå moské i Mazar-e Sharif. Og de holder orden i de rekordlange køene utenfor bankene i Kabul.

Vi har også sett dem i mer uformelle sammenhenger. Mange av dem er fra avsidesliggende steder. Da kan det være spennende med alt storbyen har å by på.

Mange har reist byen rundt i fritiden. Med turban på hodet og et automatvåpen over skulderen.

Dyrehagen er et populært sted for Taliban-soldatene. Mange har aldri sett et akvarium før. Mange er tydelig lettet over at krigen er over. På fritiden vil de gjerne oppleve Kabul. Her er det noen som har stoppet opp for å ta seg tid til en bønn. En is er antagelig noe soldatene ikke fikk tak i mens krigen pågikk. Det er også populært med sightseeing i det nå tomme Pol-e-Charkhi-fengselet, der Taliban-krigere var fengslet under det tidligere regimet.

15 kilometer vest for Kabul sentrum ligger Qargha-innsjøen. Der er det blant annet populært å ta med hele familien på piknik. Et annet tilbud er å ta en tur på innsjøen i pedalbåter.

18 mennesker ble drept da Spozhmai-hotellet, som ligger ved innsjøen, ble angrepet i 2012. Taliban fikk skylden for angrepet.

En hel gjeng med Taliban-krigere hadde tatt turen til Qargha-sjøen samtidig med Aftenpostens reporter. Noen av dem ville gjerne ta en tur på sjøen med pedalbåt. Det så ut som om de hadde det ganske gøy.

Det som har gått igjen, er at Taliban-krigerne villig har stilt opp for fotografen. Enten de har vært på restaurant, på vei til neste oppdrag eller har ventet på å gjøre en jobb.

Talibans talsmenn har villet fremstille bevegelsen som mer moderate enn det de var i 1996–2001. Journalister er blitt ønsket velkommen til landet og har enkelt kunnet få akkreditering. Alle fotsoldater har virket svært lettet over at krigen er over.

En Taliban-kriger skyter på blink i en fornøyelsespark i Kabul. Også radiobilene i fornøyelsesparken testes ut. Alltid med et automatvåpen like i nærheten.

Grunnleggerens sønn ber krigerne skjerpe seg

Men nå kan det være slutt på moroa for Taliban-krigerne. Forsvarsminister Mohammad Yaqoob, sønnen til den nå avdøde grunnleggeren av Taliban, mulla Omar, er nemlig misfornøyd.

Han har refset soldatene for å gå på sightseeing, henge rundt i mindre grupper og gjøre formålsløse reiser til markedet, flyplassen eller offentlige bygninger, melder avisen The Wall Street Journal.

– Hold dere til jobben dere er satt til, sa Yaqoob i en tale som ble publisert forrige torsdag.

– Dere skader omdømmet som ble bygget opp med blod av våre martyrer.

Taliban-krigerne stiller som regel opp på bilder. Denne karen ventet på lunsjen i en «veikro» nord for Kabul.

En viktig ordre fra Yaqoob er at Taliban-krigerne skal slutte å ta selfier. Han er særlig irritert over at fotsoldatene river frem telefonen for å ta bilder hver eneste gang de har truffet en av bevegelsens ledere.

Siden bildene blir lagt ut på sosiale medier, kan det bli avslørt hvor lederne er, noe som kan gå ut over sikkerheten, advarer Yaqoob.

Den ferske forsvarsministeren har dessuten beordret krigerne til å pynte på utseendet. Klær, skjegg og hår skal følge islamske regler.

Det spørs om det da kommer til å være greit med skulderlangt hår, solbriller med speilglass og hvite basketsko.

Forsvarsministeren er ikke fornøyd med Taliban-krigernes utseende. Dette er et bilde av spesialstyrker fra etterretningstjenesten.

Taliban har sikret seg mange av det forrige regimets kjøretøyer. De er det for mange Taliban-krigere som kjører for uvørent, klager Yaqoob.

– Dette minner om oppførselen krigsherrene og gangsterne fra marionetteregimet, sa Yaqoob.

Han sikter da til det USA-støttede regimet de avsatte 15. august.

– Dersom vi fortsetter å oppføre oss slik, så vil vi, Gud forby, miste vårt islamske system.

Taliban-krigerne har sikret seg mange nye kjøretøyer. Noen av dem kjører for uforsiktig, mener Taliban-lederen.

Foreløpige rapporter fra Kabul tyder på at mange Taliban-krigere ikke har brydd seg om budskapet fra Yaqoob.

Men hvem vet, kanskje det i fremtiden blir vanskeligere å sikre seg bilder som de Aftenposten fikk ved den nå Taliban-kontrollerte norske ambassaden i Kabul.