Boris Johnson er ikke Storbritannias eneste problem

Økte levekostnader, høy gjeld og en oppryddingsjobb etter brexit er noe av det Johnsons etterfølger overtar.

Det blir nok av problemer å overta for Johnsons etterfølger.

12 minutter siden

Torsdag meldte Boris Johnson at han trekker seg som statsminister og partileder. Fratredelsen kom etter at en rekke regjeringsmedlemmer trakk seg i protest mot Johnsons lederstil.

– Utfordringene kommer ikke til å forsvinne over natten, sier Øivind Bratberg. Han er førstelektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Kaoset i Storbritannia bunner i noe større enn en mislikt statsminister.

Høye levekostnader

I likhet med mange andre land har også Storbritannia slitt med høy prisvekst den siste tiden. Inflasjonen i landet har ikke økt så fort på 40 år. De har hatt en prisøkning på 9,1 prosent det siste året.

– I et land med store sosiale forskjeller rammer slike problemer gjerne særlig hardt hos menneskene som har minst fra før, sier Bratberg.

Prisøkningen skyldes blant annet at Ukraina-krigen har redusert tilbudet av olje og enkelte matvarer. Det har igjen har ført til at prisene på disse varene har økt.

Myndighetene innførte også en skatteøkning i april. Det ga husholdninger mindre penger å rutte med i en tid hvor privatøkonomien allerede var trang for mange.

Bratberg tror ikke de økonomiske utfordringene hadde vært unngått med en annen statsminister:

– Når det gjelder de økonomiske problemene som Storbritannia er rammet av, er det grunn til å tro at enhver regjering ville hatt det stritt.

Bratberg påpeker at også pandemien har påvirket britisk økonomi.

Pølsekrig og sjåførmangel

Britene forlot EU for drøye to år siden. Siden har de støtt på en rekke utfordringer.

Etter at de strammet inn grensepolitikken, er det blitt mer komplisert for utenlandske arbeidere å jobbe i Storbritannia. Det rammer særlig de sektorene som tidligere har vært avhengig av europeisk arbeidsmigrasjon.

Det har ført til at de tidvis har hatt stor mangel på arbeidskraft i en rekke bransjer.

I perioder har de blant annet manglet lastebilsjåfører. Det har ført til varemangel i butikker på grunn av leveringsproblemer.

Tomme butikkhyller i en matbutikk i Manchester i september 2021. For få lastebilsjåfører førte til mangel på varer i butikkene.

Handel med utlandet er også blitt mer komplisert etter at britene forlot unionen.

Særlig har den såkalte pølsekrigen skapt hodepine for politikerne.

Storbritannia og EU er uenige om hvilket regelverk som skal gjelde for handel av matvarer fra Storbritannia til Nord-Irland. Det har tilspisset forholdet mellom Storbritannia og EU.

Bratberg mener at Johnson har en del av skylden for Nord-Irland-floken.

– Det er en direkte følge av at partene ble enige om en avtale som siden har vist seg uakseptabel for den britiske regjeringen.

Avtalen han henviser til, er handelsavtalen Johnson inngikk med EU før Storbritannia trådte ut av unionen. Den blir regnet for å være en av Johnsons viktigste seire som statsminister.

Bratberg påpeker at statsministeren sa at avtalen var fullstendig uproblematisk da han signerte den høsten 2019.

– Avtalen var også en del av bakteppet for partiets valgseier i desember 2019, legger han til.

EU har truet med å gå rettslig til verks etter at den britiske regjeringen har lagt frem et lovforslag som overstyrer den opprinnelige avtalen. Det har økt risikoen for handelskrig mellom Storbritannia og unionen.

Boris Johnson på et bedriftsbesøk 4. juli 2019. Han var da kandidat til å ta over lederskapet i Det konservative partiet og bli statsminister.

Høy gjeld

Storbritannia har også tatt opp så høy gjeld de siste årene at analytikere sier det ikke lenger er bærekraftig.

I 2020 var for første gang Storbritannias statsgjeld høyere enn landets brutto nasjonalprodukt (BNP). Landet hadde dermed høyere gjeld enn inntekter.

Under pandemien delte myndighetene ut mer pengestøtte til blant annet helsesektoren, bedrifter og arbeidsledige. For å finansiere støtten tok myndighetene opp mer gjeld.

The Office for Budget Responsibility (OBR) gjør uavhengige prognoser for de britiske myndighetene. De er bekymret for at landets økonomi fremover.

Høye oljepriser og eldrebølgen er noen av utfordringene de tror vil prege britisk økonomi fremover. Det skriver de i en rapport de publiserte torsdag.

Storbritannias gjeld var i mai på 2363,2 milliarder pund, og den utgjorde 95,8 prosent av BNP.

Statsministerens etterfølger

Bratberg sier at det nå blir viktig å finne en leder med en klar økonomisk plan.

Han tror også det vil bli viktig å finne en kandidat som har en fornuftig strategi overfor EU, og er god og forutsigbar på utenriks- og sikkerhetspolitikk.

– Forhåpentlig kan en ny statsminister bruke mindre tid på renkespill og interne kamper i partiet og mer tid på nødvendige og gjennomtenkte reformer.

Fredag kom meldingen om at den nylig avgåtte finansministeren, Rishi Sunak, lanserer seg som en mulig arvtager til jobben som statsminister.