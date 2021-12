EMA: Så langt fremstår omikrontilfellene i hovedsak som milde

De fleste omikrontilfeller fremstår så langt i hovedsak som milde, men koronavarianten må undersøkes nærmere, ifølge Det europeiske legemiddelverket (EMA)

NTB-AFP

9. des. 2021 15:08 Sist oppdatert nå nettopp

– Tilfellene fremstår i hovedsak som milde. Men vi må innhente mer informasjon for å avgjøre om sykdomsspekteret ved omikronsmitte er annerledes enn fra de tidligere variantene, sier vaksinesjef Marco Cavaleri.

Omikronvarianten er foreløpig påvist i over 55 land. En rekke tilfeller er påvist i Norge, noe som førte til at strenge tiltak ble innført med virkning fra natt til torsdag.

Varianten utløste global panikk da den dukket opp i forrige måned. Verdens helseorganisasjon (WHO) har sagt at det er indikasjoner på at omikron kan være mer smittsom enn andre varianter av koronaviruset.

Vaksineprodusenten Pfizer/Biontech opplyste onsdag at deres koronavaksine gir god beskyttelse mot omikronvarianten etter en tredje dose. Cavaleri sier derimot at det er for tidlig å konkludere om hvor godt dagens vaksiner fungerer mot varianten.

– Pr. nå har vi ikke nok informasjon om hvordan varianten påvirker hvor effektive de godkjente vaksinene er, men vi fortsetter å undersøke saken, sier han.