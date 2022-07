Tusenvis evakuert på grunn av voldsomme skogbranner i California

Den voldsomme skogbrannen ved Yosemite nasjonalpark i California har slukt over 6555 mål med skog på under et døgn. Over 6000 har fått ordre om å evakuere.

Brannmenn ved skogbrannen i Midpines i Mariposa i 22. juli. Værforholdene gjør slukningsarbeidet krevende.

NTB-DPA

25 minutter siden

Det som begynte som en buskbrann i Midpines i fylket Mariposa i California, utviklet seg raskt til en voldsom skogbrann som har truet tusenvis av hjem, og oppløst deler av nasjonalparken Yosemite i flammer over natten.

Brannen, som begynte fredag ettermiddag, har i løpet av et døgn slukt over 6555 mål med skog, og det er foreløpig ingen kontroll på spredningen, opplyser brannvesenet i California. De sier det kan ta over en uke før flammene er under kontroll.

– Det brenner ekstremt, og flammene sprer seg hyppig, heter det i en uttalelse.

Lørdag fikk mer enn 6000 innbyggere i det spredt befolkede området beskjed om å evakuere.

En skogbrann ved Yosemite nasjonalpark har brent siden 7. juli. En brannmann jobber med å slukke skogbrannen ved Washburn i Yosemite 11. juli. Flere tusen hjem er evakuert som følge av skogbrannen i Midpines i Mariposa i California.

Fra før har flere tusen hjem blitt evakuert som følge av brannen, og flere brannfly og helikoptre assisterer de over 400 brannmennene i slukningsarbeidet. Strømmen til over 2000 hjem og bedrifter er også kuttet på grunn av brannen.

Californias guvernør Gavin Newsom har erklært unntakstilstand i fylket Mariposa på grunn av brannen og dens ringvirkninger.

Det er meldt om kraftig vind og ekstrem tørke i området, som gjør situasjonen utfordrende.

Det brenner også fremdeles ved området Washburn i Yosemite nasjonalpark, kun ti mil unna, hvor nesten 5000 mål med skog har gått opp i flammer siden 7. juli.