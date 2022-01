Han ble fremstilt som terrorist og voldelig opprører, men viste seg å være noe helt annet

Den statlige TV-kanalen skulle vise frem voldelige utenlandske terrorister. Da de fant ut hvem det var, ble videoen slettet.

Vikram Ruzakhunov fremsto mørbanket da han kom tilbake til Kirgisistan mandag.

10. jan. 2022 21:12 Sist oppdatert 15 minutter siden

Den kasakhstanske TV-kanalen Qazaqstan sendte i helgen bilder fra et lokalt fengsel. Der hadde politiet plassert personer som hadde tatt del i de voldelige sammenstøtene mellom landets sikkerhetsstyrker og demonstranter. På et av klippene kunne man se en forslått mann.

I videoen hevder mannen å ha reist fra nabolandet Kirgisistan til Kasakhstan for å delta i «de voldelige protestene». Dette skulle han ha fått rundt 200 dollar for. Men seerne i nabolandet så raskt at det ikke var noen voldelig opprører.

Den forslåtte mannen var Vikram Ruzakhunov, en kjent jazzmusiker fra Kirgisistan.

I videoen hevder Ruzakhunov at han reiste til Kasakhstan for å delta i demonstrasjonene. Han hevder at han ble betalt 200 dollar for å dra til landet.

På feil sted til feil tid

Videoen skapte opprør i sosiale medier i Kirgisistan. Flere krevde at landet måtte kalle tilbake fredsstyrker, som er blitt sendt til Kasakhstan.

Søndag troppet flere personer opp utenfor Kasakhstans ambassade i Kirgisistans hovedstad Bisjkek. Der demonstrerte de mot pågripelsen.

Musikeren skal ofte å ha reist til Kasakhstans største by Almaty, ifølge myndighetene i hjemlandet.

Etter at kasakhstanske myndigheter ble klar over hvem det var på videoen, så ble den slettet av den statlige TV-kanalen.

Videoen førte også til at kirgisiske myndigheter sendte et brev til myndighetene i Almaty. I brevet krevde de at musikeren måtte løslates.

– Mest sannsynlig har han vært på feil sted til feil tid, sa Kamtsjybek Tasjijev, visestatsminister i Kirgisistan, ifølge nyhetsbyrået Tass.

Mandag landet jazzmusikeren i Bisjkek, hvor han ble fulgt av flere politimenn.

Skylder på internasjonale terrorister

Mandag ble musikeren sendt tilbake til hjemlandet. Der ble han møtt av et stort presseoppbud.

– Han sier at han ble pågrepet sammen med flere personer. Da han satt i arresten gikk det rykter om at hvis man stilte opp for kameraene, så var det en mulighet til å komme seg ut av fengselet.

Det sier Ivar Dale, fagrådgiver i Den norske Helsingforskomité. Dale har tidligere bodd flere år i Almaty.

Alt tyder på at musikeren ble et tilfeldig offer for myndighetenes voldsomme respons mot demonstrasjonene og opptøyene i landet.

Vikram Ruzakhunov kom mandag tilbake til Kirgisistan. Han har takket landets myndigheter for at de raskt fikk ham hjem.

Dale sier at pågripelsen av musikeren henger sammen med uttalelser fra Kasakhstans president den siste tiden.

– Kasakhstans president, Kassym-Jomart Tokajev, har sagt at demonstrasjonene kan knyttes til internasjonal terrorisme. Han har sagt at demonstrantene er terrorister, som er blitt trent i utlandet, sier Dale til Aftenposten.

Myndighetene i landet har forsøkt å fremstille demonstrasjonene som en ytre trussel.

– Men så langt har ingen sett noe til disse terroristene. Det siste forsøket fra myndighetene i landet har vært å hevde at terroristene har brutt seg inn i likhusene og stjålet likene til terroristene, sier Dale.

Det var i etterkant av disse uttalelsene, at videoen av Ruzakhunov dukket opp.

– Det har vært mange spekulasjoner om at han hadde blitt torturert. Selv sier han at han ble utsatt for vold i forbindelse med pågripelsen, sier Dale.

Fagrådgiver Ivar Dale i Den norske Helsingforskomité

Russiske «fredsstyrker»

– Terrorister fortsetter å ødelegge eiendom og bruke våpen mot sivile, sa Tokajev i en TV-sendt tale forrige uke.

Også Russlands president Vladimir Putin har sagt at terrorister, trent i utlandet, har deltatt i de voldelige sammenstøtene, skriver BBC.

Kasakhstanske myndigheter har bedt om bistand fra Den kollektive sikkerhetspakten i kampen mot «terrorister og banditter». Styrken er et svar på den postsovjetiske versjonen av Nato, ifølge Dale.

– Styrken skal brukes til å bekjempe ytre fiender. Men siden presidenten hevder demonstrantene er internasjonale terrorister, så har man skaffet seg en begrunnelse for å bruke styrken.

Den kollektive sikkerhetspakten består blant annet av styrker fra Russland, Hviterussland, Armenia, Kirgisistan og Tadsjikistan.

I dag kom internett i landet på for første gang på flere dager.

– Det er først nå vi får informasjon fra de vi kjenner på bakken i Kasakhstan. Mye tyder på at landet vil gå i en mer autoritær retning, sier Dale.