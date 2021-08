Nato-sjefen mente det å forlate Afghanistan var et brutalt dilemma. Nå er det blitt et brutalt nederlag.

Jens Stoltenberg har avbrutt ferien i Norge og reist tilbake til i Brussel for å lede krisemøtene fra Nato-hovedkvarteret. Samtidig øker presset mot alliansen.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg besøkte Afghanistan for noen år siden.

17. aug. 2021 06:44 Sist oppdatert nå nettopp

«What the hell did they all die for?»

Det er røffe overskrifter som dominerer britiske aviser dagen etter Kabuls fall. Daily Mails forside viser britiske soldater som bærer kisten til en fallen soldat.