Faren mistet datteren: – Saras heltemodige innsats vil brenne som en evig flamme

NEW YORK (Aftenposten): Springsteen, tårer, taler og et flagg hentet ut av ruinene. For de pårørende ble livet aldri det samme. I dag minnes de sine 2977 drepte.

11. sep. 2021 15:38 Sist oppdatert nå nettopp

Politi og brannmannskaper fra New York bar inn et flagg som ble funnet i ruinene av tvillingtårnene etter angrepene 11. september 2001.

– Minnet om Saras heltemodige innsats vil brenne som en evig flamme, sa Mike Low. Den gamle, gråhårede mannen sto på talerstolen og hadde en hel verdens øyne og øre på seg. Men der og da var det minnet om datteren som preget ham.

Sara Low (28) var én av flyvertinnene om bord i det første flyet som kræsjet i tvillingtårnene denne morgenen for tjue år siden. Et av 2.977 mennesker som ble drept denne dagen. De 102 minuttene det tok, endret verden.

– Det ble de mørkeste dagene i vårt liv, sa Mike Low.

Den 28 år gamle flyvertinnen Sara Law var en av nesten 3.000 mennesker som ble drept i angrepene for tjue år siden. Lørdag åpnet faren hennes, Mike Low, seremonien på åstedet i New York. American Airlines-pinnen fikk faren av Saras kollega etter angrepet.

2977 drepte

En gammel far som mintes sin drepte datter. Brann – og politifolk som sørget over drepte kolleger. Et amerikansk flagg, funnet i ruinene den gangen, og nå, tjue år etter, båret nennsomt inn i minneparken av ansatte i New York-politiet. Et ungdomskor som sang USAs nasjonalsang.

Så startet opplesingen av 2977 navn. Det er en liste så lang at opplesingen vil ta store deler av ettermiddagen.

20-årsmarkeringen av terrorangrepene i USA 11. september 2001 har allerede preget nyhetsbildet. I dag er dagen for å minnes.

Bruce Springsteen har laget flere sanger inspirert av terrorangrepet. I dag sang han for de sørgende der tvillingtårnene sto.

– Nesten nifst

Minneseremonien fant sted i klart høstvær under en skyfri himmel. Mange av dem Aftenposten møter, mener dagen er slående lik 11. september 2001.

– Det er en spektakulær dag, akkurat som for 20 år siden. Det er litt nifst. Jeg kunne kjenne hårene reise seg på armen da jeg så et fly på himmelen i sted, sier Eileen Gallagher Tenecca (63) til Aftenposten.

Hun jobbet ved Tvillingtårnene i mange år og kjenner fire menneskene som døde i angrepene.

Broren Kevin Gallagher (65) bor i Seattle i delstaten Washington, men dro til New York for å få med seg markeringen. Han var innom Tvillingtårnene flere hundre ganger før de falt.

– Hvert år når 11. september nærmer seg, sitter jeg limt til TV-en. Jeg ser de samme dokumentarene og de samme historiene, men i år måtte jeg være der det skjedde, sier Gallagher.

Eileen Gallagher Tenecca og broren Kevin Gallagher dro til Nedre Manhattan for å minnes dem som døde på 11. september.

Et stort område er blitt sperret av rundt minnesmerket, og det er kun nære etterlatte som slipper inn. Utenfor gjerdene har det imidlertid samlet seg store folkemengder.

Det er en sober stemning. Noen gråter. Mange spiller av navneopplesningen på telefonen sin.

Gallagher og Tenecca sier det ikke gjør noe at de ikke ser så mye der de står.

– Vi er her for fellesskapet. Vi er her for å vise at vi støtter familiene og byen vår, sier Tenecca.

Presidenten besøker tre minneseremonier

Hvert av flyene som kræsjet inn i bygninger eller styrtet ble markert med ett minutts stillhet under markeringene.

I’ll see you in my dreams, sang Bruce Springsteen, en av USAs mest elskede artister.

Springsteen sto på alene på scenen og akkompagnerte seg selv på typisk vis, med munnspill og gitar. Han har tidligere skrevet sanger om terrorangrepene.

Men også andre storheter står i kø for å besøke minneseremoniene i USA i dag. Ikke minst vil USAs president Joe Biden besøke ulike åsteder i løpet av dagen. Etter å ha besøkt minneseremonien i New York sammen med sin kone Jill Biden, vil han fortsette til minneseremonier på de andre åstedene. Visepresident Kamala Harris deltar i minnemarkeringen ved Pentagon, der 125 mennesker ble drept da et fly styrtet inn i bygget. Tidligere president George W. Bush jr. holdt tale.

– Mange amerikanere kjemper for å forstå hvorfor en fiende kan hate oss sånn, sa Bush.

President Joe Biden og førstedame Jill Biden er til stede på markeringen. Det er også tidligere president Barack og Michelle Obama og tidligere president Bill Clinton og Hillary Clinton.

Visepresident Kamala Harris deltar i minnemarkeringen for passasjerene og crewet om bord på United flight 93 i Shanksville, Pennsylvania.

Oppfordret til samhold

Presidenten hadde i forkant av seremonien kommet med en uttalelse.

– Alle som går til angrep mot USA vil bli holdt til ansvar, advarte Biden, som også oppfordret til nasjonal enhet og samhold.

– Dette er Amerikas største styrke i møte med motgang, sa presidenten.

Han oppfordret også landet til å gå videre, og til å legge Afghanistan bak seg.

Dagen er blitt markert hvert år, men i år er markeringen mer omfattende.

Pårørende protesterte overfor Biden

Terrorangrepene er nå et av få temaer som de fleste slutter opp om i et polarisert USA. 1.800 pårørende skal likevel ha sendt et brev til president Biden om at han var uønsket på minnemarkeringen dersom han ikke gir innsyn i hemmelighetsstemplede dokumenter rundt angrepene.

Fakta Terrorangrepene 11. september 2001: Angrepet den 11. september 2001 var det verste på amerikansk jord siden japanske fly bombet marinebasen Pearl Harbor i desember 1941. * Fire passasjerfly ble kapret i USA 11. september 2001. To ble fløyet inn i tvillingtårnene i World Trade Center i New York. * Det tredje flyet ble styrt inn i forsvarsdepartementet Pentagon i Washington, mens det fjerde styrtet på et jorde i Pennsylvania. * De to tvillingtårnene raste sammen. Sju timer senere kollapset også en tredje bygning i World Trade Center-komplekset. * 2.977 mennesker døde som følge av angrepene. * I tillegg døde de 19 kaprere som deltok i selvmordsaksjonen. De hadde tilknytning til den ytterliggående islamistorganisasjonen Al-Qaida. * Al-Qaida-leder Osama bin Laden påtok seg ansvaret for terroraksjonen i 2004. (Kilder: NTB, 9/11 Memorial & Museum) Vis mer

En sørgende mann iført en trøye med New York-politiets logo er møtt frem til minneseremonien.

To sørgende deltar i minnemarkeringen i New York lørdag morgen.

Obama hyller heltene

USAs tidligere president Barack Obama sier i en uttalelse at i USA har helter som alltid trosset fare for å gjøre det rette, ifølge NTB.

Både Obama og tidligere president Bill Clinton er til stede ved minnesmerket der tvillingtårnene falt 11. september 2011, sammen med deres ektefeller.

Obama viser til brannfolkene som jobbet ved World Trade Center i 2001, militæroperasjonen som førte til at Osama bin Laden ble drept i 2011, og til leger og sykepleier som har reddet liv under pandemien. Obama nevner også brannfolk som kjemper mot store skogbranner.

Amerikanske myndigheter har meldt at det ikke er kommet konkrete terrortrusler mot New York på 20-årsdagen.