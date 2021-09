Brasils Bolsonaro lærer Trumps metode

Brasils president Jair Bolsonaro sier at han bare ser tre muligheter for seg selv: Seier, fengsel eller døden. Kritikerne frykter at statskupp er en fjerde mulighet.

Jair Bolsonaro anklages for å undergrave demokratiet. Her er han fotografert på uavhengighetsdagen 7. september.

Nå nettopp

– Dere har én som tror på frihet, som tror på selvstendighet og fri vilje, sa Donald Trump junior til en jublende folkemasse.

– Eller dere kan velge å gå motsatt vei neste år, til sosialismen.

Trump jr. snakket ikke til farens tilhengere hjemme i USA. Talen ble sendt til en storskjerm til Brasil og tilhengere av landets president Jair Bolsonaro

The Financial Times skriver at Trumps nære rådgivere mobiliserer kraftig for Brasils president. De håper at den politiske bevegelsen Trump startet i USA, kan fortsette i Brasil.

Opposisjonen i Brasil snakker åpent om frykten for at presidenten vil sette de andre statsmaktene, kongressen og domstolene, til side. Nylig fikk han støtte av en lang rekke veteraner fra internasjonal politikk, skriver The Guardian.

Spanias tidligere statsminister José Luis Rodriguez Zapatero, Paraguays tidligere president Fernando Lugo og nobelprisvinner Adolfo Pérez Esquivel deltok i et opprop med andre politikere med tilhold på venstresiden.

Fakta Jair Bolsonaro Brasils president ble innsatt 1. januar 1919. Han er 66 år gammel. Bolsonaro fikk hjelp av flere veteraner fra Donald Trumps valgkamp. Han regnes som en høyrepopulistisk politiker, og har markert seg mot miljøpolitikk, likestilling, homofiles rettigheter og innvandring. Vis mer

Dårlige meningsmålinger

I takt med at han synker på meningsmålingene, kommer det stadig nye bekymringsmeldinger om Bolsonaros angrep på demokratiske institusjoner.

Det er et helt år til brasilianerne skal velge president. Meningsmålingene tyder på at Bolsonaros katastrofale håndtering av koronapandemien og nasjonaløkonomien kan koste ham seieren. Landet nærmer seg 600.000 døde på grunn av pandemien.

Kritikerne frykter at han vil sette demokratiet til side, skriver The Guardian. De mener også at han lærer av Trump. Nasjonaldagen 7. september skrev flere aviser om frykten for at Bolsonaro ville gjøre som Trump, som hisset opp tilhengerne sine før de angrep Kongressen.

I Brasil var det frykt for at Høyesterett skulle bli angrepet. Hundretusener demonstrerte for presidenten, men det gikk fredelig for seg.

Til kamp mot dommer

Bolsonaro er særlig misfornøyd med høyesterettsdommer Alexandre de Moraes. Dommeren har startet gransking av presidentens venner og familie. Bolsonaro har bedt både kongressen og domstoler om å stanse etterforskningen.

Ifølge Bolsonaro gjør dommeren det vanskelig å utøve presidentgjerningen. Han har krevd at høyesterettsjustitiarius fjerner de Moraes.

Så langt har de andre statsmaktene avvist presidentens forsøk.

Høyesteretts leder Luiz Fux svarte kontant. Han anklaget presidenten for å være antidemokratisk. Fux vil ikke finne seg i at noen sår tvil om domstolens uavhengighet.

Etter noen dager sendte Bolsonaro ut signaler om at han ville respektere domstolene.

Sår tvil om valget

Den brasilianske presidenten har allerede påstått at valgordningen ikke er til å stole på. Derfor vil han ikke godta avgjørelser fra dommeren som leder valgkommisjonen.

Kritikerne mener at dette er en taktikk han har lært fra sin tidligere kollega i USA. Også Donald Trump begynte tidlig å så tvil om at valget i 2020 kom til å bli avviklet på rettferdig vis.

De to motstanderne Bolsonaro og da Silva kan møtes til ny valgkamp neste år.

Ny vår for Lula

Formelt har ikke Bolsonaro sagt at han er kandidat ved valget i oktober 2022. Men de fleste regner med at han vil ha en periode til.

Like sannsynlig blir hovedmotstanderen tidligere president Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, som han gjerne kalles, vil stille med et sosialistisk valgprogram, mot Bolsonaros sterkt konservative politikk.

Den tidligere presidenten gikk av etter anklager om korrupsjon. Han ble dømt til ni og et halvt år i fengsel. Men etter 580 dager slapp han ut.

I mars i år bestemte høyesterett at det må settes strek over alle anklagene og dommen mot da Silva. Høyesterett kom til at dommeren som dømte den tidligere presidenten var inhabil. Han var en støttespiller til Bolsonaro og ble senere utnevnt til justisminister.

At da Silva ble renvasket var avgjørende for at han kan stille i en ny valgkamp.