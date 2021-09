Joe Biden innfører vaksinepåbud. Det kan omfatte 100 millioner amerikanere.

USAs president Joe Biden tok av seg munnbindet før han langet ut mot den uvaksinerte minoriteten da han talte fra Det hvite hus torsdag.

Alt ligger til rette for et politisk og juridisk bikkjeslagsmål om Joe Bidens nye påbud om vaksiner. Kravet kan omfatte 100 millioner amerikanere.

Kjetil Hanssen Journalist

og NTB

10. sep. 2021 06:14 Sist oppdatert nå nettopp

Hver dag dør nå 1500 amerikanere av viruset. Antallet har økt kraftig den siste tiden. President Joe Biden er lut lei av skepsisen mot vaksiner og innfører nye påbud. Disse kan omfatte så mange som 100 millioner amerikanere.

Svaret fra det andre partiet er tydelig og ganske unisont: Vi sees i retten.

De nye kravene er de mest omfattende grepene president Joe Biden har gjennomført for å få kontroll på pandemien siden han tok over som president i januar.

I talen fra Det hvite hus sent torsdag kveld norsk tid refset Biden i krasse ordelag de om lag 80 millioner amerikanerne som ennå ikke har vaksinert seg. USA har i måneder hatt svær god tilgang på vaksiner. Oppfordringer om å ta sprøyten har heller ikke manglet.

– Vi har vært tålmodige, men vår tålmodighet er tynnslitt, og deres nekting har kostet oss alle dyrt, sa Biden og la til at den uvaksinerte minoriteten «kan gjøre stor skade».

– Vi sees i retten

Blant dem som reagerer kraftig er republikanske guvernører.

– Sør-Dakota vil stå opp for frihet. Joe Biden, vi sees i retten, er svaret fra guvernør Kristi Noem.

Guvernør Brian P. Kemp i Georgia er også opprørt.

– Jeg vil forfølge alle juridiske muligheter delstaten Georgia har for å stoppe dette åpenbare maktovergrepet, uttaler Kemp.

– Texas jobber allerede med å stoppe dette forsøket på å rive til seg makten, sier guvernør Greg Abbott.

Ronna McDaniel leder Det republikanske partikontoret. Hun lover også søksmål.

– Joe Biden sa til amerikanere da han ble valgt at han ikke ville innføre påbud om vaksiner. Han løy. Nå må småbedrifter, arbeidere og familier over hele landet betale prisen, sier McDaniel i en uttalelse.

Hun sier hun er for vaksiner, men mot påbud.

Gjelder alle statsansatte

Kravet om vaksine gjelder disse gruppene:

Ansatte i alle bedrifter med flere enn 100 ansatte. Hvis ikke selskapet sørger for vaksine, må ansatte testes hver uke. Dette kan angå 80 millioner.

Helsearbeidere som jobber steder som får offentlig støtte. Det er omtrent 17 millioner. Blant annet gjelder det alle sykehjem.

I tillegg skal alle som jobber for USAs stat vaksineres. Det gjelder også innleid arbeidskraft.

Guvernører bes om stille krav til ansatte i skolene. Her vil responsen trolig variere sterkt etter partiskiller.

Pressetalskvinne i Det hvite hus Jen Psaki. Biden-administrasjonen trapper opp vaksinasjonskravet blant amerikanere.

Økt smitte

For kun to måneder siden kunngjorde Biden at USA hadde ristet av seg koronaviruset. Nå opplever landet en smitteøkning på rundt 300 prosent, to og en halv ganger flere sykehusinnleggelser og nærmere dobbelt så mange koronarelaterte dødsfall som på samme tid i fjor.

Hittil har omtrent 656.000 amerikanere dødd av covid. Det er nesten like mange som er drept i kamp for landet i alle kriger siden 1775.

Veksten i smitte og dødsfall skjer trass i at mer enn 208 millioner amerikanere er vaksinert med minst én dose. USA var tidlig ute med å vaksinere mange, men farten stoppet etter hvert opp. 53 prosent av befolkningen er fullvaksinert.

– Vi er inne i en tøff periode, og den kan vare en stund, sier Biden om den gjeldende koronastatusen i landet.

Skjerper bøter

Etter mange måneder med kampanjer for å øke vaksineoppslutningen, strammer altså Biden grepet og gir uvaksinerte skylden for den voldsomme smitteøkningen.

– Dette handler ikke om frihet eller personlig valg, det handler om å beskytte deg selv og de rundt deg, mennesker du jobber med og folk du bryr deg om – menneskene du er glad i, sa Biden.

Biden vil også doble boten for flypassasjerer som nekter å bruke munnbind. Personer som ikke oppfyller kravet til bruk av munnbind på føderal eiendom, skal også få svi økonomisk.

Vil gi «boosterdoser»

Bidens pressesekretær, Jen Psaki, sier at planens overordnede mål vil være å angripe koronaviruset fra forskjellige vinkler, ettersom infeksjoner og dødsfall er tilbake til krisenivå. Delta-varianten har ført til mer smitte og flere innleggelser i USA.

– Det betyr å redusere sykehusinnleggelser. Det betyr å sette på plass flere testkrav og få på plass flere beskyttelser i form av «boostere» (tredje vaksinedoser) for å sikre at folk har enda sterkere beskyttelse, sier Psaki til CNN.