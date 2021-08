Da noen vant jackpot i lotteriet, strømmet lykkejegerne til. Hvem hadde vunnet 6,4 milliarder kroner?

Lonaconing (The Washington Post): En eller annen i denne småbyen i Maryland i USA vant 6,4 milliarder kroner. Nå vil alle ha del i gevinsten.

Solen står opp over fjellene i Lonaconing i Maryland, der en av innbyggerne vant over 731 millioner dollar i januar. Fortsatt er det ikke kjent hvem vinneren er.

Marc Fisher The Washington Post

6. aug. 2021 20:23 Sist oppdatert 9 minutter siden

Det har ikke vært mange store gevinster i denne lille byen, som ligger inneklemt mellom skogkledde fjell lengst vest i delstaten Maryland i USA. Snarere tvert imot. Kull ga stedet arbeidsplasser, før de ble tatt bort igjen. Jernbanen kom med velstand, før togene sluttet å gå. De produserte glass her, inntil de ikke gjorde det lenger. I dag bor det rundt 1200 mennesker her.

Nå for tiden er bilkøen foran matutdelingen til menigheten First Assembly of God så lang at de frivillige hjelperne må dele hver kasse i to, slik at flere familier kan få hjelp. Men de siste ukene har Lonaconing – «Coney» på folkemunne – fått ny glans. Det er som om det glimter av gull i et land av jern.

En dag i slutten av januar kjøpte noen et lodd i det populære Powerball-lotteriet i butikken Coney Market. Dette loddet gikk inn med full pott, 731 millioner dollar (6,4 milliarder kroner). Det var den største jackpoten noensinne i Maryland, og den femte største gevinsten som var utbetalt i amerikansk historie.

Den heldige vinneren bor i Lonaconing, ifølge eieren av butikken. Men fordi Maryland er en av syv delstater i USA der lotterivinnere får være anonyme, er denne personens identitet ukjent.