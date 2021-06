Halve bygningen kollapset. Slik analyserer fagfolk hendelsen.

159 mennesker er ikke redegjort for etter at en leilighetsbygning i Miami Beach kollapset. – Det er veldig rart og uvanlig at slikt skjer når det ikke er på grunn av jordskjelv eller kvikkleire, sier professor ved NTNU.

Slik så bygningen i Miami ut etter at halvparten av leilighetene hadde kollapset. Foto: Marco Bello / Reuters

18 minutter siden

Torsdag kollapset en boligblokk med 136 leiligheter i Miami Beach.

Halvparten av leilighetene er borte, minst tre personer omkommet og 159 personer er ikke gjort rede for. Det er ventet at dødstallene vil stige.