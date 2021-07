De feirer atombryllup, og omdømmet hans stråler litt mer enn før

Rosalynn (93) og Jimmy Carter (96) feirer onsdag at de har vært gift i 75 år. Foto: David Goldman, AP/NTB

Rosalynn og Jimmy Carter har hatt et godt øye til hverandre siden tenårene. Nå ser også USAs velgere den tidligere presidenten i et bedre lys enn før.

36 minutter siden

En kveld i 1945 gikk Jimmy Carter og Rosalynn Smith på kino. Han var 20, hun var 17. «På veien hjem kysset han meg», røpet hun i sine memoarer.

Han har for sin del sagt at han så alt klart den kvelden. Han har fortalt om samtalen han hadde med sin mor neste morgen, da hun spurte om kvelden hans:

– Jeg gikk på kino, svarte han.

– Hvem med?

– Rosalynn Smith.

– Hva synes du om henne?

– Hun er den jeg skal gifte meg med.

Fakta Jimmy Carter James Earl Carter Jr. ble født 1. oktober 1924 i Plains, Georgia. Han var soldat i sjøforsvaret, peanøttbonde og guvernør. Fra 1977 til 1981 var han USAs 39. president. I 2002 ble han tildelt Nobels fredspris. Gift med Eleanor Rosalynn (Smith) siden 7. juli 1946. Vis mer

Så henne da han var tre år

Det har i amerikansk presse de siste dagene myldret av historier om det aldrende parets kjærlighet. Onsdag feirer nemlig den tidligere presidenten og hans kone 75 års bryllupsdag. Dette er kjent som atombryllup.

De to har kjent hverandre enda lenger. Han så henne første gang da han var 3. Rosalynn var født dagen før, og Jimmys mor var sykepleier.

Da The Washington Post møtte ekteparet Carter over flere dager i 2018, viste de reporterne hvor de skal begraves: ved et tre på deres egen plen i Plains. Foto: Matt McClain, The Washington Post

Velgerne surnet

De vokste opp sammen og giftet seg i småbyen Plains i Georgia. Der bor de også nå. I januar 1976 bodde de mer sentralt. Da flyttet de to inn i Det hvite hus i USAs hovedstad Washington. Georgia-guvernøren hadde vunnet de fleste sørstatene i valget, noe ingen demokrat har gjort siden.

Triumfen varte likevel ikke. Velgerne surnet. Økonomien gikk dårlig, og mange mistet troen på fremtiden. Samtidig ble amerikanere holdt som gisler i Teheran. Da Carter inntok Det hvite hus, mente to av tre at han gjorde en god jobb. Etter fire år var bare én av tre fornøyd.

I 1980 ble en upopulær Carter feid av banen. Ronald Reagan, en republikaner og tidligere skuespiller og guvernør fra California, vant i et valgskred.

«Carter» som fornærmelse

I Norge fikk Carter mye god omtale, og i 2002 ble han tildelt Nobels fredspris. Juryen roste ham for fredsmegling og kamp for menneskerettigheter. De senere år har han også fått et bedre ettermæle i USA.

Da Joe Biden hadde styrt i 100 dager, reiste han og kona Jill til Plains på besøk for å hedre Carter-paret. Besøket ble imidlertid best kjent for et foto der vidvinkelen forstørret Biden-paret og krympet Carter-paret.

Republikaneren Ted Cruz forsøkte forrige uke å sverte president Joe Biden med å kalle ham «Jimmy Carter 2.0.». Motbøren var til dels krass. Noen mente Cruz måtte skjerpe seg med fornærmelsene sine. Andre viste til en meningsmåling fra Yougov. Der sa 58 prosent at de hadde sans for Carter. Hvor mange som likte Cruz? 29 prosent.

Bildet som forundret: Vidvinkelen forstørret Biden-paret og krympet Carter-paret. Foto: Adam Schultz, Det hvite hus

Bedre ettermæle

Da Donald Trump gikk av i vinter, spurte Gallup folk om hvordan de tror historien vil bedømme presidenter. Richard Nixon og Donald Trump kom svært dårlig ut. George W. Bush havnet såvidt på minussiden. Carter gikk derimot i pluss. Flere mener han vil komme godt ut av det, enn dårlig.

Nå mener syv av ti at han vil bli ansett som enten fremragende, bedre enn middels eller middels. Et par biografier fra de siste årene hevder at Carter ikke har fått æren han fortjener.

– På høy tid

I forbindelse med bryllupsdagen er paret intervjuet av TV-kanalen PBS. Der blir de spurt om ettermælet.

Ekspresidenten sa at han er glad for at folk nå husker at de i hans tid forsøkte å opprettholde freden.

– Det meste av tiden lyktes vi. Vi trodde i hvert fall det, sa han.

Kona Rosalynn var klarere.

– Jeg synes det er på høy tid at folk innser hva Jimmy gjorde, sa hun.

Hvordan de to skal feire dagen? De skal markere den hjemme i Plains, men ikke med noen stor ståhei, melder The Washington Post.

– Sannsynligvis vil de bare sitte og holde hverandre i hendene, sier nabo Jill Stuckey.