«Å Hamzah, hvor er du», ropte folket. Nå er den populære prinsen anklaget for å undergrave Jordans sikkerhet.

Et «ondsinnet komplott» skal ha blitt avverget rett før det skulle settes i gang. Blant aktørene er en populær prins med svensk tippoldefar.

Prins Hamzah bin Hussein avbildet i september 2015. Foto: MUHAMMAD HAMED/Reuters/NTB

19 minutter siden

Prins Hamzah bin Hussein, halvbroren til Jordans konge, har sammen med andre undergravet landets sikkerhet, ifølge utenriksministeren. 14 personer er pågrepet.

Dagen etter at kong Abdullah IIs halvbror ble satt i husarrest, sa landets utenriksminister Ayman Safadi på en pressekonferanse at det hadde skjedd et «ondsinnet komplott».

Prins Hamzah bin Hussein (til venstre) anklages for å ha bidratt til å undergrave Jordans sikkerhet. Til høyre ser vi kong Abdullah II. Bildet er tatt i mai 2004. Foto: Hussein Malla/AP/NTB

Komplottet ble avverget rett før det skulle settes i gang, ifølge Safadi.

– Da var det klart at de gikk fra planlegging til handling, sa han ifølge NTB.

Minst 14 personer er pågrepet, siktet etter en sikkerhetslov, opplyste utenriksministeren. To har tidligere blitt bekreftet pågrepet.

Det angivelige avvergede kuppforsøket skaper spørsmål om hvor stabilt Jordan egentlig er. Det gjenspeiler også de store økonomiske problemene landet gjennomgår. Og mangelen på reformer fra det nåværende regimet.

Dette er bakgrunnen:

Hvem er kong Abdullah?

Kong Abdullah II (59) har ledet Jordan siden 1999. Hans familie, Hashemitene, sporer sine aner helt tilbake til profeten Muhammed.

Abdullah er eldste sønn til kong Hussein og hans andre kone, prinsesse Muna. Faren hadde tilsammen fire koner. Vi kommer tilbake til det.

Kong Hussein overlevde flere forsøk på å fjerne ham fra makten. Blant annet på grunn av politisk usikkerhet gjorde kong Hussein om på arverekkefølgen fire ganger.

Fra sin bror Muhammad, til sin nyfødte sønn Abdullah, til den andre broren Hassan, og dernest tilbake til den da voksne sønnen Abdullah.

Abdullah trodde han skulle tilbringe livet som offiser i Jordans væpnede styrker. Men to uker før kong Hussein døde av kreft, gjorde han Abdullah til kronprins.

Kong Hussein ventet til to uker før sin død før han utpekte sin eldste sønn Abdullah til kronprins. Foto: Reuters/NTB

Etter råd fra sin far gjorde Abdullah den yngre halvbroren Hamzah til kronprins.

Abdullah og hans kone dronning Rania deltok smilende på Hamzahs bryllup (med hans første, nå fraskilte kone) i mai 2004. Et halvt år senere ble Hamzah fratatt tittelen som kronprins. Begrunnelsen, som ble lest opp på TV, var at «denne symbolske posisjonen har vært til hinder for din frihet og hindret deg i å ta ansvar du er kvalifisert for». Fem år senere bestemte Abdullah at hans eldste sønn Hussein skulle være kronprins.

Abdullah har fremstilt Jordan som en moderat og stabil kraft i en urolig region. Men å kritisere kongen er straffbart. Politisk frihet og ytringsfrihet er begrenset.

Hva er Jordans moderne historie?

Jordan ble erklært uavhengig av Storbritannia i 1946. Landet sluttet seg i 1948 til kampen mot opprettelsen av Israel. Jordan fikk kontroll over Øst-Jerusalem og Vestbredden, der det var mange palestinske flyktninger, men mistet kontrollen over disse områdene etter krigen mot Israel i 1967. Jordan inngikk en fredsavtale med Israel i 1994.

Kong Abdullah har pleiet forholdet til USA. Her er han og kona, dronning Rania, på besøk hos president Donald Trump og hans kone Melania i Det hvite hus i juni 2018. Foto: Evan Vucci/AP/NTB

Ifølge noen anslag er halvparten Jordans befolkning opprinnelig palestinere. Det politiske systemet favoriserer imidlertid landets stammer og befolkningen på landsbygda.

Kutt i offentlige utgifter har betydd færre offentlige jobber. Dette kan ha gått ut over det tradisjonelle Jordans støtte til kongefamilien, skriver Washington Post.

Hvem er prins Hamzah bin Hussein?

Hamzah er den eldste sønnen til den avdøde kong Hussein og hans fjerde og siste kone, dronning Noor.

Dronning Noor vokste opp i USA og het egentlig Lisa Najeeb Halaby. Men hun slo godt an i den arabiske verden, blant annet fordi bestefar på farssiden opprinnelig var fra Syria.

På morssiden har Noor svenske aner. Hennes oldefar på morssiden emigrerte i sin tid fra Småland til USA.

Prins Hamzah avbildet sammen med moren, dronning Noor, i mai 2004. Foto: Hussein Malla/AP/NTB

Den tidligere kronprinsen sendte lørdag via sin advokat en video til BBC. Der benekter han at han har medvirket til noe plott. Samtidig anklager han landets ledelse for korrupsjon og inkompetanse.

Hans mor, dronning Noor, skriver på Twitter om «uskyldige ofre for ondskapsfull sladder».

Hamzah er brigader i Jordans væpnede styrker, pilot og fallskjermhopper. Etter at han skilte seg fra sin første kone, giftet hans seg med den canadiskfødte piloten Basma Bani-Ahmad.

En del av det angivelige komplottet involverer denne pilotkonen. En utenlandsk etterretningstjeneste skal ha kontaktet Basma for å organisere et fly som hun og ektemannen kunne bruke til å forlate landet, skriver flere medier.

Prins Hamzah bin al-Hussein avbildet sammen med kona Basma i april 2012, like etter at han hadde hoppet i fallskjerm. De to har fem barn sammen. Foto: Reuters/NTB

Hvor populær Hamzah er, fikk vi et eksempel på da Jordans helseminister gikk av på grunn av covid-19-dødsfall og mangel på oksygen på sykehusene. Dagen etter samlet demonstranter seg og ropte: «Å Hamzah, sønn av Hussein, landet er fortapt, hvor er du», skriver Washington Post.

fullskjerm neste Prins Hamzah går inn for landing etter et fallskjermhopp i 2012. 1 av 2 Foto: Reuters/NTB

Hvorfor kommer dette nå?

Jordans stabilitet og kongens status har lenge vært en bekymring, særlig mens Donald Trump var president i USA, skriver Associated Press.

– Jordaneres frihet er sakte blitt uthulet de siste årene, sier Adam Coogle, underdirektør for Midtøsten og Nord-Afrika i Human Rights Watch, til AP.

Coogle sier trusselen fra Den islamske staten og det forbedrede forholdet mellom Israel og flere arabiske land har gått ut over Jordan.

Han peker også på at Jordan har slitt økonomisk under pandemien. Arbeidsledigheten er på skyhøye 25 prosent. Samtidig har landet måtte ta seg av 1 million syriske flyktninger.

Eldre jordanere i Amman venter på å bli vaksinert mot covid-19. Bildet er tatt i januar. Foto: Raad Adayleh/AP/NTB

Landets gjeld er på 35 milliarder dollar, tilsvarende 95 prosent av BNP, skriver Al Jazeera.

– Kongen må slippe opp på sparetiltakene, men det blir ikke lett med de vilkårene Det internasjonale pengefondet har satt for å låne landet penger, sier Dalia Fahmy, forsker ved Long Island University, til Al Jazeera.

Får dette noe å si for Jordans internasjonale posisjon?

Ikke i første omgang i hvert fall. En rekke arabiske land har skyndet seg med å gi sin støtte til kong Abdullah. Det samme har amerikanerne gjort.

Israel sier dette er en intern affære og at de støtter oppunder et sterkt Jordan.