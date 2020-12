Donald Trump avviser Kongressens koronakrisepakke – kaller den en skam

Donald Trump vil ikke godkjenne den gigantiske og etterlengtede koronakrisepakken Kongressen har vedtatt. Han kaller den en skam og ber Kongressen endre den.

Donald Trump vil ikke godkjenne koronakrisepakken som er vedtatt av den amerikanske kongressen. Foto: Alex Brandon/AP/NTB

23. des. 2020 05:53 Sist oppdatert nå nettopp

I en video lagt ut på Twitter tirsdag kveld, sier Trump at pakken er en skam og må endres. Han ber Kongressen øke sjekken hver amerikaner får til 2000 dollar og kutte støtte til verdenssamfunnet.

– I løpet av sommeren blokkerte Demokratene på ondsinnet vis en koronakrisepakke. For få måneder siden startet Kongressen forhandlinger om en pakke som er kritisk for det amerikanske folket. Det tok altfor lang tid. Men den pakken de sender til min pult, er en helt annen. For å være ærlig er den en skam, sier Trump.

– Den kalles en koronakrisepakke, men den har nesten ingenting å gjøre med korona, sier Trump og ramser opp støtte til land som er en del av krisepakken som ble vedtatt av Kongressen.

Krisepakken var et kompromiss etter lange forhandlinger og inneholder en lang rekke økonomiske tiltak.

– Favoriserer andre land og innvandrere

Trump mener krisepakken favoriserer både andre stater og innvandrere i USA på bekostning av amerikanske statsborgere og bedrifter.

– Pakken lar familiemedlemmer av ulovlige innvandrere få langt mer enn hva amerikanerne får. Krisepakken på 900 milliarder gir hardtarbeidende skattebetalere kun 600 dollar hver i krisehjelp, og det blir ikke gitt nok til småbedrifter, særlig restauranter, sier Trump.

Trump krever at Kongressen leverer et nytt forslag.

– Jeg ber Kongressen endre dette forslaget og øke det latterlig lave beløpet på 600 dollar til 2000 dollar, eller 4000 dollar for par. Jeg ber også Kongressen om umiddelbart å fjerne de sløsende og unødvendige delene av denne pakken og sende meg en ny pakke, sier Trump.

– Jeg kan måtte gjøre det selv

Til tross for at Joe Biden er valgvinner og vil ta over presidentkontoret i januar, varsler Trump at det kan hende han i sin neste periode må ta ansvar for å få på plass en krisepakke.

– Hvis ikke, må den neste administrasjonen gjøre det, og kanskje det blir meg. Og vi kommer til å få det gjort, sier Trump.

Krisepakken har vært svært etterlengtet for amerikanske bedrifter og privatpersoner. Det ble forhandlet om den allerede før presidentvalget i november.

I helgen ble Demokratene og Republikanerne endelig enige om en krisepakke verdt hele 900 milliarder dollar.

Pakken ble raskt godkjent av de to kamrene i den amerikanske kongressen mandag og sendt videre til president Donald Trump for å bli godkjent. Det kommer ikke Trump til å gjøre.

USAs påtroppende president, Joe Biden, planlegger en ny krisepakke neste år. Foto: Carolyn Kaster / AP

Biden kaller krisepakken «nedbetaling»

Den påtroppende presidenten Joe Biden sa tirsdag at denne krisepakken bare er starten. Han kalte pakken en «nedbetaling»

– Kongressen gjorde jobben sin denne uken, og jeg kan og må be dem om å gjøre det igjen neste år, sa Biden ifølge The New York Times.

Han sa blant annet at en ny pakke på nyåret skulle hjelpe sykepleiere, brannvesen og politiet. Det kan også komme en ny sjekk i posten til amerikanske borgere.

Flertallsleder i Kongressen, demokratenes Nancy Pelosi, er klar for å samarbeide med Donald Trump. Her får hun koronavaksinen. Foto: Ken Cedeno / Pool UPI

Pelosi: Demokratene klare til å gi Trump det han vil ha

Demokrat-toppen Nancy Pelosi sier hun er klar til å endre direktestøtten til amerikanere i koronakrisepakken slik president Donald Trump ber om.

Demokratene og Republikanerne ble i helgen endelig enige om en ny koronakrisepakke, verdt 900 milliarder dollar.

Trump vil imidlertid ikke godkjenne den og ber blant annet Kongressen endre pakken slik at krisesjekken amerikanere får blir på 2.000 dollar i stedet for 600.

– Republikanerne nektet gang på gang å si hvilken sum presidenten ville ha for de personlige sjekkene. Endelig har presidenten godtatt 2.000 dollar. Demokratene er klare til å få dette gjennom i Kongressen. La oss gjøre det, skriver flertallsleder i Kongressen, Nancy Pelosi, på Twitter.

Hun ser også fremover mot en ny krisepakke neste år etter Joe Bidens uttalelser.

– Vi visste at vi skulle komme tilbake til dette, og vi har en bedre sjanse med en demokrat som bryr seg om vitenskapen, sa hun i et intervju ifølge The New York Times.