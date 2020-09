Colombiansk politi nekter for å ha gitt ordre om å skyte mot demonstranter

Politibetjenter i Colombia har ikke fått ordre om å skyte mot demonstranter, hevder politiet i landet. I alt 13 personer er drept i protester mot politivold.

NTB

– Ingen politisjef er i stand til å gi ordre om å skyte mot andre borgere, sa underdirektør Gustavo Moreno i den nasjonale politietaten da han kommenterte de tre dager lange demonstrasjonene mot politivold i landet.

Demonstranter har angrepet politistasjoner, og stukket mange av dem i brann, ødelagt busser, banker og butikker, og støtt sammen med politiet i blant annet Bogota, Medellin og Barranquilla.

Streifskudd

Flere medier melder at 13 person har dødd i opptøyene, mens myndighetene viser til at mer enn 400 sivile og politibetjenter er skadd.

Dødsofrene har blant annet blitt truffet av streifskudd, og Bogotas ordfører Claudia Lopez sier mange har blitt såret i av skudd. Hun anklager politiet for å bruke våpen vilkårlig og uten lov.

Opptøyene brøt ut etter at den 46 år gamle jusstudenten og taxisjåføren Javier Ordonez døde etter en pågripelse i Bogota tirsdag. Han skal ha blitt påført støt med elektrosjokkvåpen en rekke ganger.

Tilgivelse

Demonstrasjonene fortsatte tross i at regjeringen og politistyrken i landet har bedt om unnskyldning.

– Politiet ber om tilgivelse for de lovbrudd som er gjort, sa forsvarsminister Carlos Holmes Trujillo, som samtidig har utstasjoner over tusen ekstra soldater og politifolk for å sørge for ro og orden i hovedstaden Bogota.

De to betjentene som var involvert i pågripelsen, er suspendert, og flere kan bli suspendert for å ikke kunne påvirke etterforskningen av saken, opplyser Trujillo.

