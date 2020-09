De sørget for at Boris Johnson vant valget. Men nå er det disse fattige regionene i Nord-England som kaster landet ut i ny lockdown.

BRUSSEL/OSLO (Aftenposten): Smitten øker dramatisk i hele Europa. Storbritannia forbereder seg på ny nedstengning. For Boris Johnson betyr det dobbelt politisk trøbbel.

Svært lite går Boris Johnsons vei om dagen. Den britiske statsministeren sliter med politisk oppslutning, brexit-trøbbel og alarmerende smitteøkning i Storbritannia. Ben Stansall/ AP/NTB

Champagnekorkene føk i været på den konservative valgvaken i desember i fjor. Ikke bare hadde Boris Johnson knust Labour-leder Jeremy Corbyn. Han hadde også klart å rive ned «the red wall», begrepet for Labours sterke posisjon i de tidligere arbeiderbastionene i Nord-England.

fullscreen next Boris Johnson ble løftet frem som den nye velgjøreren for Nord-England. 1 av 2 Hannah MacKey/ Reuters/ NTB

Nå stemte arbeidsfolk i hopetall på Boris, på brexit, på mindre innvandring og nye arbeidsplasser. Men så kom korona.

Og de regionene som skulle løfte Boris Johnson til nye høyder, er nå de regionene som er i ferd med å dra Storbritannia inn i en ny dramatisk nedstengning.

Boris Johnsons alvorlige hodepine

Koronaviruset later til å være under kontroll i London, de fleste storbyer og urbane områder i Sør-England. Men i de 44 valgdistriktene som gikk fra rødt til blått i Nord-England, har koronaalarmen gått, skriver The Times.

Alle ligger over gjennomsnittet både for smitte og dødelighet.

I England og Wales er gjennomsnittlig dødsrate 78,9 pr. 100.000 mennesker. I valgdistriktene som hjalp Johnson til valgseier, er gjennomsnittet 87,7.

I 14 av disse distriktene er det registrert mer enn 100 døde pr. 100.000 innbyggere siden nedstengingen skjedde.

Velgerne har fått kalde føtter

Begeistringen for Boris Johnson er allerede begynt å avta blant de nyvalgte konservative representantene. Også ute i distriktene møter hans partifeller massiv kritikk og må ta imot skyllebøtter fra misfornøyde velgere.

I Boston i East Midlands hadde folk fått nok av Labour. Da Aftenposten besøkte den tidligere Labour-bastionen før valget, skulle folk stemme på Boris Johnson. Økt innvandring og brexit var grunnen. Bjørge, Stein

En av de nyvalgte tory-representantene, Miriam Cates fra Penistone og Stocksbrigde, representerer nå en av de verst rammede distriktene i Nord-England. De hadde en dødsrate på 129,5 pr. 100.000 siden startet av pandemien, åtte ganger høyere enn London.

Da hun postet et bilde av seg selv på det lokale markedet, uten munnbind, med teksten «kom og kjøp «Marmite cheddar», en britisk oste-spesialitet, ble hun angrepet for ikke å bruke munnbind og for å spre viruset.

Statsminister Boris Johnson holder en fisk under valgkampen i desember i fjor. Ved siden av ham står Lia Nici, som vant Great Grimsby, et valgdistrikt Labour hadde holdt i 74 år. Reuters/NTB

Velgerne i Nord-England raser også over det de mener er regjeringens forskjellsbehandling av politikere og vanlige folk, motstridende budskap og håpløse u-svinger.

Dobling i smitten i halvparten av Europa

Men det er ikke bare i Storbritannia man er bekymret. I løpet av de to siste ukene har antallet nye smittede doblet seg i mer enn halvparten av de europeiske landene, meldte Verdens helseorganisasjon (WHO) i forrige uke.

– Det er en veldig alvorlig situasjon vi ser, sa WHOs Europa-sjef Hans Kluge under en pressekonferanse i København ifølge BBC.

De siste syv dagene har det vært nesten 300.000 nye tilfeller i Europa, viser tall fra det europeiske smittevernbyrået ECDCs database.

– Selv om disse tallene kommer på bakgrunn av mer testing, viser det en alarmerende smitterate i regionen, sa Kluge.

Igjen øker tallene for de eldre

Antallet som havner på sykehus eller dør er ikke så ille som i våres, da man så den forrige smittetoppen. Men WHO advarer om at situasjonen kan utvikle seg til det verre.

– Til nå har økningen vært blant de yngre, i den mer motstandsdyktige delene av Europas befolkning. Men tallene øker for eldre, sa Kluge.

Nederland, Belgia, Østerrike, Ungarn, Luxembourg, Malta, Frankrike og Spania har flere enn 100 smittede pr. 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Aller verst er det i Spania, og i særdeleshet Madrid. 850.000 av innbyggerne i den spanske hovedstaden har fått ordre om å holde seg hjemme.

Tipping-point i Storbritannia

Tilbake i Storbritannia sier den britiske regjeringens øverste medisinske rådgiver, Chris Whitty at det nå bare er et tidsspørsmål før alle bremser må på igjen.

På den oppdaterte oversikten over antall nye smittede pr. 100.000 innbyggere de siste 14 dagene ligger Storbritannia nå på 70,7, noe som er 250 prosent over det som kreves for å bli regnet som et rødt land av Norge.

– Hvis vi gjør for lite, vil koronaviruset komme ut av kontroll. Vi er nå ved et dramatisk vendepunkt, advarte Chris Whitty på en pressekonferanse mandag.

Det er ventet at Boris Johnson vil foreslå en såkalt «curcuit breaker lockdown» -en nesten full lockdown, men i første omgang først for 14 dager, for å se om det har en bremseeffekt. Det vil igjen si stengte puber og restauranter, hjemmekontor og ingen offentlig transport.

