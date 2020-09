Trump truer med å kutte støtten til New York og andre «anarkistbyer». Alle byene har ett fellestrekk.

Antall drap har økt kraftig i USA. Trump skylder på demokratene, men økningen er like stor i byer som ledes av republikanere.

En demonstrant får pepperspray i ansiktet før vedkommende blir arrestert under en demonstrasjon i Portland i juli. Marcio Jose Sanchez, AP/NTB

– Det er viktig at regjeringen undersøker bruken av statlige penger som lovliggjør anarki, vold og ødeleggelse av Amerikas byer, sa president Donald Trump i et notat i starten av september.

Uttalelsen kom i lys av demonstrasjonene mot rasisme som har preget flere av landets storbyer de siste månedene. I rapporten etterlyste presidenten en kartlegging av statsstøtten der opptøyene finner sted. Samtidig ba han regjeringens budsjettansvarlige gi råd om hvordan pengestrømmen fra Det hvite hus til byene kan blokkeres.

Nå er resultatet klart: New York, Portland og Seattle utgjør listen over USAs «anarkistbyer», skriver justisdepartementet.

Kutter budsjett

Der har flere tusen innbyggere ukentlig tatt til gatene etter afroamerikanske George Floyds død i mai. Et klart flertall av protestene er fredelige, ifølge en rapport fra ACLED.

Men skyteepisoder, plyndringer og tåregass har toppet nyhetsbildet enkelte steder.

Tåregass fyller luften under en demonstrasjon i Portland 18. september. Paula Bronstei, AP/NTB

En mann i Portland behandles for skader etter å ha blitt skutt under en demonstrasjon, 29. august. Paula Bronstein, AP/NTB

Felles for byene som trues med økonomiske kutt, er at de ledes av demokrater. Ifølge Trump har de «tillatt vold og ødeleggelse av eiendommer og nektet å innføre rimelige tiltak for å motarbeide kriminell aktivitet».

Det vekker sterke reaksjoner i byene. I en felles uttalelse anklager borgermesterne i Portland, Seattle og New York presidenten for å «spille billige politiske spill».

– Trump er ikke over loven, sa New Yorks borgermester Andrew Cuomo på en pressekonferanse mandag.

– Det er grunnlovsstridig og en fornærmelse mot New Yorks befolkning.

New Yorks borgermester Andrew Cuomo reagerer sterkt på truslene om økonomiske kutt. Jacquelyn Martin, AP/NTB

Cuomo varsler søksmål dersom økonomiske kutt settes i verk.

– Presidenten prøver å distrahere det amerikanske folket fra hans egne feil som leder og bruker sine siste måneder av presidentskapet til å spre mer hat, kaos og frykt, skriver byens riksadvokat i New York, Letita James, i en uttalelse.

Hun sier Trump må være forberedt på å møte i retten om orderen vedtas. Men pr. nå er det usikkert om det blir noe av budsjettkuttene.

Sam Berger, tidligere rådgiver i det amerikanske finansdepartementet, mener det er lite sannsynlig:

– Faktiske restriksjoner vil umiddelbart bli saksøkt og nesten garantert slått ned på, sa han til The Washington Post tidligere denne måneden.

Flere voldshendelser

Samtidig har voldsstatistikken i landet vakt oppsikt etter sommeren. Generell kriminalitet i alle byer har gått ned med 5,3 prosent i 25 byer sammenlignet med samme tid i fjor, skriver The New York Times.

Samtidig har drapsstatistikken økt i flere byer.

New York har lenge toppet listen over USAs byer med mest kriminalitet. Der har antall ukentlige drap og skyteepisoder økt sammenlignet med samme tid i fjor, ifølge statistikk fra New Yorks politi.

Samtidig har antall voldteker og ran sunket.

Hva årsaken til økningen er, skaper steile fronter mellom republikanere og demokrater. Trump retter pekefingeren mot demonstrasjonene.

President Donald Trump truer med å kutte statsstøtten til flere byer som styres av demokratene. Chris Carlson, AP/NTB

Andre mener koronapandemien er syndebukken. Rettssaler har lukket dørene under pandemien, og flere forbrytere har blitt tidligere løslatt for å hindre smitte. Hvor mange det er snakk om uklart, men ifølge Fox News er tallet over 16.000.

Det har ført til en følelse blant kriminelle at de kan begå forbrytelser med straffrihet, meldte en rapport i juni fra Police Executive Research Forum.

Steile fronter

Retorikk og vinkling om vold og kriminalitet i landet spiller en stor rolle under det kommende presidentvalget.

Demokratenes visepresidentkandidat Joe Biden støtter de fredelige protestene, men han fordømmer bruken av vold i opptøyer. Han argumenterer for at det er Trump som har skyld i den voldelige eskaleringen. Presidentkandidaten mener Trump har ansvar for «uansvarlig oppfordring til vold».

Trump, på sin side, skylder på de demokratstyrte statene. Han mener rivalpartiet har gjort for lite for å gripe inn i protestene, og at de som følge lar volden eskalere.

Samtidig har ikke Trump omtalt statistikken i byer ledet av republikanerne. Også der har drapsstatistikken økt.

– Drap har økt med 25 prosent nasjonalt, det inkluderer nesten identisk i byer ledet av demokrater og republikanere, sier krimanalyst Jeff Asher til BBC.

