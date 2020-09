Araberstater har undertegnet avtale med Israel

De forente arabiske emirater og Bahrain undertegnet tirsdag det som omtales som en historisk avtale om normalisering av forholdet til Israel.

Bahrains utenriksminister Abdullatif bin Rashid Al Zayani, Israels statsminister Benjamin Netanyahu, USAs president Donald Trump og De forente arabiske emiraters utenriksminister Abdullah bin Zayed Al Nahyan etter signeringen av avtalen tirsdag. AP / Alex Brandon / NTB scanpix

Nå nettopp

Emiratenes og Bahrains beslutning om å oppheve boikotten av Israel, har vakt sterke protester blant palestinerne. Araberstatenes boikott har vært et av deres fremste forhandlingskort overfor Israel. AP / NTB

President Donald Trump var vert for seremonien og hadde invitert over 700 gjester til plenen utenfor Det hvite hus.

På plass var både Israels statsminister Benjamin Netanyahu og de to lands utenriksministre, Abdullah bin Zayed Al Nahyan fra Emiratene og Abdullatif bin Rashid Al Zayani fra Bahrain.

Ifølge Trump er undertegnelsen av avtalen «begynnelsen på et nytt Midtøsten».

– Vi er her i ettermiddag for å endre historiens gang, sa Trump da signeringsseremonien startet utenfor Det hvite hus.

De forente arabiske emiraters utenriksminister Abdullah sier normalisering av båndene med Israel vil muliggjøre at Emiratene kan fortsette å støtte palestinere for å etablere en uavhengig stat.

Til Israels statsminister sa Abdullah følgende under seremonien:

– Takk for at du velger fred og for at du stanset annekteringen av palestinske territorier.

Normaliserer forbindelser

De to araberstatene vender nå ryggen til den arabiske fredsplanen fra 2002, opphever sin boikott av Israel og etablerer normale forbindelser til landet.

Fredsplanen lover full arabisk anerkjennelse av Israel når landet trekker seg ut av de palestinske områdene som ble okkupert i 1967.

Avtalen med Emiratene ble kunngjort i midten av august, og fredag ble det også kjent at den lille øystaten Bahrain, der den sunnimuslimske kongefamilien styrer med hard hånd over landets sjiamuslimske flertall, følger etter.

I forkant av seremonien tirsdag uttalte Trump at flere avtaler også er nært forestående med fem eller seks andre arabiske land.

– Vi er veldig langt på vei med omtrent fem land. Vi snakker allerede med dem, sier han.

Palestinas president raser

Bahrain er en av USAs fremste allierte i regionen og huser hovedkvarteret til den amerikanske marinens femte flåte.

Palestinernes president Mahmoud Abbas og Hamas-leder Ismail Haniyeh, som ellers er uenige om det meste, raser over de to landenes helomvending.

Araberstatenes boikott har vært ett av palestinernes fremste forhandlingskort overfor Israel, og uten dette kan de bli tvunget til å godta Trumps og Netanyahus omstridte visjon for en fredsløsning.