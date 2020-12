For nøyaktig ett år siden kalte Macron Nato for hjernedød. I dag vil Stoltenberg gi ham noen svar.

BRUSSEL (Aftenposten): Emmanuel Macrons angrep på Nato skapte sjokkbølger. Siden har den franske presidenten fortsatt å vri kniven rundt i det åpne såret.

Etter Macrons utbrudd mot Nato i oktober 2019, reiste Jens Stoltenberg til Paris i et forsøk på å begrave stridsøksen. Macron viste ingen ydmykhet. Han gjentok i stedet kritikken mot Nato. Foto: Bertrand Guay, Reuters/ NTB

Nå nettopp

I tillegg mente Macron at Nato manglet en politisk visjon og strategi. Forsvarsalliansen er i ferd med å utgå på dato, mente han.

Kritikken var vond. Og den fikk Nato-sjef Jens Stoltenberg til å ta initiativ til en omfattende strategiprosess. På toppmøtet i London i fjor fikk den det noe usexy navnet «En refleksjonsprosess». Prosessen er omdøpt til Nato2030.

Den første rapporten blir presentert på Natos utenriksministermøte i dag og i morgen.

Det kontroversielle intervjuet

Det var i et intervju med The Economist i oktober 2019 at den franske presidenten kom med en rekke oppsiktsvekkende uttalelser:

Macron hevdet at Europa står på kanten av stupet.

EU og Nato må derfor begynne å tenke på seg selv som en strategisk, geopolitisk maktfaktor.

Dersom regionen ikke gjør dette, vil Europa «ikke lenger være i stand til å kontrollere vår egen skjebne», slo presidenten fast.

Det var ingen ydmyk fransk president som tok imot Jens Stoltenberg i Elysee-palasset i fjor høst. Snarere gjentok han kritikken av Nato. Foto: Gonzalo Fuentes, Reuters/ NTB

De voldsomme utfallene mot Nato resulterte i et krisemøte mellom Jens Stoltenberg og Emmanuel Macron uken etter.

Møtet var et forsøk på å begrave stridsøksen, men det så Macron ingen grunn til. Han fyrte løs mot Nato igjen: Det var ingen grunn til å beklage hverken innhold eller retorikk.

Stoltenbergs svar

Etter Nato-toppmøtet i London i desember 2019 ble det nedsatt en tung ekspertgruppe, som denne uken leverte sin rapport til Nato-sjefen. (se faktaramme).

Oppdraget var tydelig: Hvordan styrke alliansens politiske dimensjon, hvordan bli en sterkere politisk aktør, mer samkjørt og koordinert.

Men i samme periode som ekspertgruppen har utredet dette, opplever Nato-sjefen at stadig flere allierte, som USA, Tyrkia -og Frankrike, velger alenegang og utfordrer alliansen politisk.

– Jeg legger ikke skjul på at dette er utfordrende. Og jeg tar all uenighet på største alvor. Men jeg må minne om at Nato har opplevd politiske kriser tidligere, som vi har kommet oss igjennom, sier Stoltenberg. Han nevner Suez-krisen, dobbelvedtaket om utplassering av mellomdistanseraketter i Europa, Irak-krigen og Frankrikes utmarsj fra Natos militære samarbeid.

Fakta Dette er ekspertgruppen Ledes av den tidligere tyske innenriksministeren Thomas Maiziere og tidligere amerikansk statssekretær i utenriksdepartementet, Wess Mitchell. De øvrige deltagerne: Greta Bossenmaier, Canada, Anja Dalgaard-Nielsen, Danmark, Hubert Védrine, Frankrike, Marta Dassù, Italia, Herna Verhagen, Nederland, Anna Fotyga, Polen, Tacan Ildem, Tyrkia og John Bew, Storbritannia. Vis mer

Macron fortsetter å hamre løs

Spørsmålet nå er om Macron er fornøyd med svarene som kommer.

Denne høsten har han fortsatt å skape overskrifter, kritisert allierte og lagt seg ut med den tyske forsvarsministeren.

Det mest oppsiktsvekkende var kanskje hans utfall mot FN i Paris nylig, og kritikken om at FNs sikkerhetsråd har utspilt sin rolle.

USAs utgående utenriksminister Mike Pompeo var opptatt at det transatlantiske samarbeidet da han besøkte Macron i Paris. Han trakk spesielt frem Tyrkias aggressive linje. Foto: Darko Bandic, AP/ NTB

– Jeg må si at FNs sikkerhetsråd ikke lenger er et nyttig eller relevant verktøy.

Frankrike er, sammen med USA, Tyskland, Storbritannia og Kina blant sikkerhetsrådets fem faste medlemmer.

Han gjentok at Europa må bli sikkerhetspolitisk uavhengig av USA. Macron ønsker at EU skal utvikle egne forsvarsstyrker, som et tillegg til Nato og en egen europeisk hær.

Krig med Tyskland

Deretter gikk Macron i strupen på Tysklands forsvarsminister, Annegret Kramp-Karrenbauer. I en kronikk i Politico ønsket hun et sterkere samarbeid mellom Europa og USA og understreket at «europeerne vil aldri kunne erstatte USAs rolle som sikkerhetspolitisk garantist for Europa.»

Tysklands forsvarsminister, Annegret Kramp-Karrenbauer klarte å hisse på seg den franske presidenten. Macron mener AKK, som hun blir kalt i Tyskland, ikke kan ha sin sjef, Angela Merkel i ryggen. Foto: Hannibal Hanschke, Reuters/ NTB

Macron var raskt ute og slaktet den tyske forsvarsministeren. Han mente kronikken var en historisk feiltolkning og la syrlig til:

– Heldigvis, hvis jeg forstår ting riktig, er dette et synspunkt hennes sjef, Angela Merkel, ikke deler, mente Macron.

Flere kommentatorer har imidlertid pekt på at utspillet fra Kramp-Karrenbauer trolig ikke kunne vært publisert uten å være koordinert eller uten at Angela Merkel er blitt orientert.

I så fall er Tyskland og Frankrike på kraftig kollisjonskurs i spørsmålet om Europas forhold til USA.

Tirsdag skal Natos utenriksministre diskutere rapporten. Så skal Stoltenberg legge frem sine anbefalinger, basert på rapporten, men også på en rekke andre innspill - på et Nato-toppmøtet våren 2021.