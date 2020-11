Landet skjøt ned et russisk helikopter, men ba om unnskyldning. Nå trekkes det frem som den store vinneren.

MOSKVA (Aftenposten): Krigen i Nagorno-Karabakh trekkes frem som nok et eksempel på et militært offensivt Tyrkia.

Recep Tayyip Erdogan skal være den store vinneren av krigen i Nagorno-Karabakh. Pool Turkish Presidency, AP / NTB

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

Nå nettopp

Et gult lys flerrer opp den svarte nattehimmelen i nærheten av den aserbajdsjanske eksklaven Nakhitsjevan. Lyset daler deretter mot bakken. Det er et russisk Mi-24-helikopter som er skutt ned. To soldater mister livet i mandagens dramatiske nedskytning.

Timer etterpå skjer det ingen trodde var mulig.