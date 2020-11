Landet skjøt ned et russisk helikopter, men ba om unnskyldning. Nå trekkes det frem som den store vinneren.

MOSKVA (Aftenposten): Krigen i Nagorno-Karabakh trekkes frem som nok et eksempel på et militært offensivt Tyrkia. Lørdag ble et attentatforsøk mot Armenias statsminister avverget.

Den armenske statministeren Nikol Pashinyan under et tidligere besøk ved et militærhospital. Tigran Mehrabyan/ Reuters/NTB

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

14. nov. 2020 15:39 Sist oppdatert nå nettopp

SISTE: Lørdag kveld kom meldinger om at et kuppforsøk mot Armenias regjering var blitt avverget. I tillegg skal man ha forhindret et attentatforsøk mot landets statsminister Nikol Pashinyan.

Et gult lys flerrer opp den svarte nattehimmelen i nærheten av den aserbajdsjanske eksklaven Nakhitsjevan. Lyset daler deretter mot bakken. Det er et russisk Mi-24-helikopter som er skutt ned. To soldater mister livet i mandagens dramatiske nedskytning.