Johnson før Brussel-visitt: Vi står langt fra hverandre

Avstanden i samtalene mellom EU og Storbritannia er fortsatt stor før Boris Johnson drar til Brussel for å se om det er mulig å komme fram til en avtale.

Boris Johnson reiser denne uken til Brussel for å se om det er mulig å forhandle fram en avtale med EU. Foto: Matt Dunham / AP / NTB

NTB-AP-TT

29 minutter siden

– Jeg er alltid håpefull, men må være ærlig å si at det er veldig vrient nå. Vi står fortsatt langt fra hverandre. Men man må være optimist, man på tro på kraften som ligger i sunn fornuft, sier Johnson til BBC tirsdag.

Etter en samtale med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen mandag ble de enige om at han skulle komme til Brussel i løpet av «de nærmeste dagene». Mest sannsynlig er det plass i kalenderen onsdag ettermiddag eller kveld, dagen før EUs toppmøte.

Før de to lederne møtes, skal forhandlingslederne David Frost og Michel Barnier sette opp en liste over hvilke vanskelige spørsmål som gjenstår. Gjennom hele prosessen har konkurranseregler, fiskeri og håndhevingen av en eventuell avtale vært de mest utfordrende punktene.

Fra begge sider kommer det advarsler om at forhandlingene er i ferd med å bryte sammen, og representanter for partene har tonet ned sjansen for et gjennombrudd.

– Det som kreves, er politisk vilje i London. La meg være tydelig: Vårt fremtidige forhold er basert på tillit. Det er nettopp denne tilliten som står på spill nå, sier Tysklands EU-minister Michael Roth.

Ved årsskiftet utløper overgangsperioden etter brexit, og Storbritannia forlater dermed EUs indre marked og tollunionen.